Zseniális módszert talált ki a nyugis karácsonyi ajándékcsomagolásra egy háromgyerekes anya

Kisebb szenzációt okozott a TikTokon egy háromgyerekes amerikai családanya pár nappal ezelőtt megosztott posztja, amiben megmutatta a nyilvánosságnak, hogy hogyan szokta elérni, hogy a lehető legbékésebben teljen számára az ünnepi készülődés egyik sarkalatos pontja, az ajándékok becsomagolása.

A közösségi oldalt Just Jenny Benny néven használó nő bejegyzéséből ugyanis úgy tűnik, hogy ő ilyenkor kivesz magának egy szobát egy szállodában, ahova beköltözik egy éjszakára az összes ajándékkal, amiket az éj leple alatt jól be is csomagol.

Hiszen Jenny videóján az látható, ahogy egy hotelszobába kétszer is betolja egymás után a kocsit, amit rendszerint a vendégek poggyászának szállítására szokott használni a személyzet, csak a kocsi nem bőröndökkel, hanem ajándékokkal megpakolt szatyrokkal van tele.

„Foglalsz egy szállodai szobát egy éjszakára, gyerekmentesen, hogy nyugodtan becsomagolhasd az ajándékokat, karácsonyi filmeket nézhess és bort igyál!” – fogalmazott a poszt leírásában a leleményes édesanya, akinek mindössze 41 ezer követője van TikTokon, a platformot meghódító videója azonban több 3 millió lejátszást, több mint 123 ezer lájkot, és közel 4 ezer hozzászólást generált az elmúlt öt napban. És még az angolnyelvű bulvármédia is felkapta a bejegyzését.

„Bosszankodok, hogy magamtól ez soha nem jutott volna eszembe” – idéz egy ötlettől lenyűgözött felhasználót a Daily Mirror. „Zseniális vagy. Kérlek, mondd, hogy szobaszervizt is kapsz? Karácsonyi film, kaja és egy pohár bor” – fogalmazott egy másik kommentelő.

„Szerintem ez egy zseniális ötlet. Mindent nyugodtan elvégezni , filmet nézni, egy pohár borral. Egy kis kikapcsolódás az anyukának az év leghektikusabb időszakában” – írta egy harmadik hozzászóló.

Azonban nem volt mindenki ennyire elájulva Jenny kreativitásától. „Ez annyira nevetséges! Hat gyerekem van, és még sosem kellett szállodát foglalnom, hogy be tudjam csomagolni az ajándékokat” – büszkélkedett saját képességeivel egy másik édesanya.

Valamint az a kérdés is felmerült, hogy ha a gyerekeket elviszi valaki otthonról, hogy vigyázzon rájuk, akkor Jenny miért nem tud otthon maradni? Amire a fiatal nő azt válaszolta, hogy azért, mert akkor ugyanúgy otthon lennének vele – vagyis valószínűleg az apa vigyázhat otthon a gyerekekre, amíg az édesanyjuk ajándékcsomagolással tölti az éjszakát egy hotelben.

De volt, aki az egész ötlet alapját kérdőjelezte meg: „A tényleges stressz az lehet, hogy az összes cuccot el kell vinni otthonról, majd haza is kell cipelni őket. Kizárt dolog.”

„Ki csinál ilyet egyáltalán? Általában megkérsz valakit, hogy vigye el a gyerekeket, amíg te csomagolsz, aztán elrejted őket, vagy addig csinálod, amíg az iskolában vannak” – értetlenkedett egy újabb, hagyományos módszerekhez szokott felhasználó.

A módszerét megörökítő videósorozat iránti fokozott érdeklődés pedig végül Jennyt is arra sarkallta, hogy újra elővegye a témát:

Volt szobaszervíz, és ettem egy kis marhaszegyet is – nagyon finom volt. De megittam egy Bailey’s-t is, és más nassolmivalóm is volt. Az összes ajándékot idehoztam, és a szállásom környékén mindenhol vannak szupermarketek, úgyhogy elmentem és vettem csomagolópapírt, ragasztószalagot, ollót és hatalmas ajándéktasakokat is, hogy minden egyes gyereknek az összes ajándékot be tudjam csomagolni

– mondta egy később megosztott bejegyzésében.