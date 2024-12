Gáspár Győző: Akkor fogok újra karácsonyozni, ha majd bejelentik a lányok, hogy lesz unoka

A Gáspárék című reality hétvégi évadzáró epizódja kapcsán hívták meg a pénteki Mokkába Gáspár Győzőt, akit Szabó Zsófi karácsonyi pulcsija láttán először arról kérdezett, várja-e az ünnepet.

Én nem szeretem a karácsonyt

– jelentette ki a showman, aki egyébként erről az elmúlt években is beszélt már. A főbb okokat most is elmondta, miszerint gyerekkorában azért nem szerette, mert nagyon szegények voltak, aztán amikor jómódúak lettek, úgy érezte, csak az ajándékozásról szól a karácsony. Később édesanyja halála árnyékolta be az ünnepi időszakot.

Azóta a decemberi hónapokat nem nagyon szeretem. Én azt üzenem Magyarországnak, hogy akik együtt ülhetnek az asztalhoz le, az olyan boldogság, az olyan nagyszerű dolog! Amióta nincs édesanyám, azóta én ezt az ünnepet nem szeretem, a húsvétot sokkal jobban meg tudom élni

– mondta el Gáspár, de elárulta, a jövőben megváltozhat a hozzáállása.

Akkor fogok újra karácsonyozni, ha majd bejelentik a lányok, hogy lesz unoka. Én akkor fogom újra szeretni a karácsonyt, mert akkor tudni fogom, hogy érdemes vásárolni és díszíteni. Van karácsonyunk, meg megcsináljuk, de én nem szeretem, én gyűlölöm.

Gáspár Győző ezután bocsánatot kért a műsorvezetőktől, hogy elrontotta a hangulatot, amire Szabó Zsófi úgy reagált, ők viszont nagyon várják a karácsonyt.

Váczi Gergő inkább az unokavárásról kérdezte a vendéget, aki erre elmondta, nagyon szeretne már nagyapa lenni, de minden bizonnyal még várnia kell erre pár évet.