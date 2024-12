Horváth Éva a motorbalesetéről: A mentőautóban ébredtem fel, lenéztem a lábamra, és láttam, hogy kiállnak a csontok belőle

Horváth Éva novemberben szenvedett súlyos motorbalesetet Balin. A szépségkirálynő azóta több műtéten is átesett, egy ideje már Magyarországon kezelik – noha a hazajutása nem zajlott zökkenőmentesen. Balesete részleteiről most a Blikknek beszélt, ám mint mondja, hogy pontosan mi történt vele, arra máig nem emlékszik.

Arra emlékszem, hogy a mentőautóban ébredtem fel. Lenéztem a lábamra, és láttam, hogy kiállnak a csontok belőle… Angolul kérdeztem a mentőket: az az én lábam? Mondták, hogy igen, de inkább ne is nézzek oda. Bukósisak volt rajtam, de az is eltűnt, az emlékeimmel együtt… A kórházban megröntgeneztek, öt helyen tört el a lábam, a sípcsontom és a bokám is kiállt oldalra, nem volt szép látvány, ellenben nagyon fájdalmas volt