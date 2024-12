Rácz Jenő szerint étterme vendégei nem ismerték fel John Cenát, mikor ott vacsorázott

Rácz Jenő éttermébe betért John Cena, közös kép is készült róluk, írtuk meg két nappal korábban. Rácz Jenő most a Blikknek beszélt kicsit bővebben a nem mindennapi vendégükről. Azt mondja, a foglaláskor nem voltak biztosak abban, hogy ténylegesen a hollywoodi sztár érkezik az éttermükbe, miután több alkalommal volt már névegyezés a vendégeik esetében.

A séf elmondta, nem ismerték fel a vendégek az öltönyben érkező Cenát (aki egyébként mostanában minden filmjében ezzel a fizimiskával látható).

Ez szerintem nekik is egy megkönnyebbülés volt, mert így mindenféle felhajtás nélkül élvezhették a vacsorát. Mi sem bántunk velük másként, ugyanazt a megszokott, magas színvonalú kiszolgálást kapták, mint bármelyik másik vendégünk. Ez pedig különösen jólesett nekik, így gyakorlatilag civilként tudták ők is jól érezni magukat. Azt mondták, egy hónapig tartózkodnak hazánkban. Nagyon tetszik nekik az ország, a helyi ízek és az általunk készített 11 fogásos vacsora is elnyerte a tetszésüket. Ők egyébként nagy rajongói a gasztronómiának. Látszott rajtuk, hogy nem ez az első ilyen élményük, értenek hozzá és érdeklődtek is. Amikor megkérdeztem, ki főz otthon, John elárulta, hogy a felesége, ő pedig mosogat