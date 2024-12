Hell Boxing Kings: Berki Mazsi legyőzte horvát ellenfelét, a döntőben már 100 ezer dollárért küzdhet

A szuperdöntőbe kerülés volt a tét a Hell Boxing Kings vasárnapi adásában, ahol Berki Mazsi a horvát youtuberrel, Ela Jerkovićcsal küzdött meg. A DVTK Arénában rendezett meccsen Berki ismételten nagyon motivált volt, ellenfele mindössze két menetig tartotta magát. A horvátra már rászámolt a bíró az első menetben is, a másodikban pedig olyan kemény ütéseket dobott be Berki, hogy a pontozásos győzelem maradék esélye is elszállt Jerković előtt.

A bíró úgy látta, a youtuber nem tudja folytatni a meccset, így beszüntette a meccset.

A jövő vasárnapi szuperdöntőben 100 ezer dollárért bokszolhat Berki Mazsi.

Brasch Bence sem lacafacázott: