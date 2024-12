100 forinttal is segíthetjük a beteg gyermekek gyógyulását

Súlyos és krónikus beteg gyerekek gyógyulását segíti a Mosoly

Az idén 27 éves Mosoly Alapítvány célja, hogy ingyenes mese- és művészetterápiáival hozzájáruljon a hosszan tartó betegségben szenvedő gyerekek gyógyulásához. A Mosoly munkatársai gyermekonkológiai, diabétesz, belgyógyászati, továbbá neurológiai és gyermekpszichiátriai osztályokon kezelt gyerekek számára tartanak terápiás foglalkozásokat, amelyek célja, hogy a gyerekek kreatív, inspiráló és biztonságos térben tudják feldolgozni a betegségük során megélt tapasztalatokat és érzéseket. Az alapítvány a tevékenységét céges adományokból és magánszemélyek felajánlásaiból, továbbá pályázati támogatásokból finanszírozza, így terápiái térítésmentesek mind a családok, mind az intézmények számára.

Már öt városban elérhető a Mosoly

A Mosoly Alapítvány 2024-ben összesen már mintegy ezer, ingyenes mese- és művészetterápiás foglalkozást bonyolított le főként Budapesten, Debrecenben és Pécsett. Az alapítvány terapeutái emellett szeptembertől már a miskolci kórház gyermekpszichiátriai és gyermek-onkológiai osztályain is segítik a gyerekek gyógyulását zeneterápiával és komplex művészetterápiával, októbertől pedig szorongásos problémákkal küzdő serdülők számára nyújtanak támogatást Törökbálinton. A Mosoly idén megduplázta ingyenes nyári táborai számát, így a megszokott két budapesti mellett, két debreceni tábort is szervezett.

A pszichés betegségekkel küzdő gyerekek is támogatást kapnak

A nemzetközi statisztikák azt mutatják, hogy a 15 és 19 év közöttiek esetében az öngyilkosság a negyedik második vezető halálozási ok. A Mosoly Alapítvány tapasztalatai is azt mutatják, hogy a krónikus beteg gyerekek mellett növekszik a pszichés problémákkal küzdő fiatalok száma. Mivel a Mosoly Alapítvány munkatársai egyre többet dolgoznak pszichiátriai osztályokon is, ezért október elején az alapítvány a szakmai műhelye keretében képzést tartott a terapeuták és a terápiás munkatársak számára a serdülőkori lélektani krízisek és az öngyilkossági veszély felismeréséről és kezeléséről. Ennek köszönhetően számos, a terápiák során is alkalmazható gyakorlati ismerettel gazdagodtak a terapeuták.

Széles mosoly: egyéni terápia gyerekeknek

Sajnos azonban a kórházakon kívül is egyre több gyermeknek van szüksége pszichés segítségre, ezért a Mosoly idén elindította új projektjét, a Széles Mosoly Családtámogató Programot. Ennek keretében a Mosoly ugyancsak ingyenes, rendszeres egyéni terápiás lehetőséget kínál a sürgős segítségre szoruló gyermekeknek. A Széles Mosoly Családtámogató Program részeként 2024 első félévében 120 terápiás órát biztosított az alapítvány, ám ez a tervek szerint a jövőben tovább bővülhet.

Kis segítséggel is nagy célokat támogathatunk most karácsonykor

A Mosoly Alapítvány terápiás szakembereinek munkáját és a beteg gyerekek gyógyulását idén is bárki támogathatja – akár 100 forinttal is –, például, ha karácsonyig az eMAG webáruház oldalán vásárol, vagy ha a nagyobb élelmiszerláncok üzleteiben a Goldenfood sárga Mosoly matricával jelölt kacsahús termékeit választja.