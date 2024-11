A Konyhafőnök: vizet próbált meg kirántani egy versenyző, nem járt sikerrel

A Konyhafőnök kedd esti adásában Bálint is bemutatkozott a zsűri előtt: rántott tállal készült számukra, amire tervezett rántott lángost, rántott banánt, rántott tarját, rántott Snickerst, rántott Piña Coladát, illetve rántott vizet is. Az ítészek figyelmét különösen ez utóbbi keltette fel, melyet a versenyző úgy próbált meg összehozni, hogy zselésítette a vizet, majd azt panírozta be és helyezte el a forró olajban. A fogás azonban végül nem sikerült, a víz ugyanis kifolyt a panír közül.

Az ítészek jól szórakoztak a látottakon: Fördős Zé és Kaszás Kornél adott volna esélyt a versenyzőnek a továbbjutásra is, Rácz Jenő és Tóth Szilárd azonban úgy látták, Bálint egyelőre nem kellő komolysággal áll a versenyhez, így nem engedték őt tovább a következő fordulóba.