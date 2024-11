Csak előnyei vannak a munka közbeni szunyókálásnak, de lehetetlennek tűnik megvalósítani Magyarországon

A magyar emberek közel fele küzd valamilyen alvászavarral, ami az éjszakán túl a másnapot is tönkreteheti. Egy 20 perces, munka közben beiktatott gyorsalvással azonban sok minden orvosolható. A módszert egyre több cég alkalmazza külföldön a munkavállalói teljesítmény és hangulat javítása érdekében, és a lapunk által megkérdezett szakértők szerint is csodákra lehet képes, ha hosszú percekre elszundítunk munka közben. De van-e bármi realitása, hogy Magyarországon is bevezessék a power napet?

Egy (magyar résztvevőket is felvonultató) friss kutatás is megerősítette, hogy a munka közbeni röpke szunyókálás javíthatja mentális jóllétet, a kognitív képességeket és növelheti a termelékenységet,

Ma már egyre több világcég alkalmazza ezt a módszert.

Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy meddig tart egy ilyen pihenőidő, azaz power nap.

Alvásszakértőt és HR-specialistát is megkérdeztünk a témában.

Vajon Magyarországon mit szólnának hozzá a cégek? Ha meglátjuk az egyik kollégánkat, ahogy az asztalra borulva alszik, nem az az első gondolatunk, hogy éppen dolgozik magán és küzd a cége sikeréért. Valószínűleg jól sejtjük, külföldön viszont egyre több nagyvállalatnál kifejezetten szorgalmazzák a munka közbeni szunyókálást, igaz, rendezettebb körülmények között. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a munkavállalók megfelelő fizikai, mentális és érzelmi egészsége, hisz a munkahelyi jóllét hatással van teljesítményre és közvetve a cég eredményességére is. A pandémia után ráadásul még inkább felértékelődött, és prioritássá vált a munkavállalói elégedettség. A pihenés, regenerálódás sok helyen beépült a mindennapokba, de az, hogy valaki esetleg még aludjon is egy kicsit munkaidő közben, sokáig nem tűnt összeegyeztethetőnek a munkahelyi eredményességgel vagy a termelékenység növekedésével. Pedig a munka közbeni röpke szunyókálás javíthatja mentális jóllétet, a kognitív képességeket és növelheti a termelékenységet. Erre számos tanulmány mellett nemrég a Corvinus kutatói, valamint az amerikai Appalachian State University és a brit University of Dundee School of Business munkatársai is rámutattak az European Management Journalban megjelent áttekintésükben. A kutatás szerint a munkahelyi alvás koncepciója komoly fejlődésen ment keresztül az utóbbi években, ma már világszerte egyre több cég alkalmazza ezt a módszert. A Google, a Nike, Procter & Gamble és a Facebook központjában évek óta alvókabinokban pihenhetnek meg napközben az alkalmazottak, de az Uber főhadiszállásán is elkülönítettek területet az ilyesfajta pihenésre. Nem szabad elhúzni a gyorsalvást Nem véletlen, hogy ezeknél a cégeknél nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi pihenésre. A lapunk által megkérdezett alvásszakértő szerint ha valaki nem alszik megfelelően, kevésbé tud koncentrálni, drasztikusan csökkenhet a tanulási képessége és a memóriája is károsodhat. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

