Krausz Gábor kislányával közösen vett részt Mikes Anna táncóráján

A 2023-as Dancing with the Stars nyertesei Krausz Gábor és Mikes Anna voltak, akik a műsor után vállalták fel kapcsolatukat.

Bár a táncosnő idén már nem szerepel a műsorban, oktatói tevékenységével nem hagyott fel. Több korosztálynak tart táncórákat, köztük a legkisebbeknek is: a „csillámpóni” csoport egyik foglalkozásán az apukák is részt vettek, hogy együtt táncoljanak gyerekeikkel. Köztük volt Krausz és Tóth Gabival közös kislánya, Hannaróza is – derült ki abból a videóból, amit Mikes töltött fel az Instagramra.

„Ennyi menő apukát! Köszönjük, drága apukák, hogy beálltatok a csillámpóni órára! Megható volt, vidám volt, csodálatos volt!” – írta posztjában a táncos.