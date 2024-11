Weisz Fanni szerint siketsége semmiben nem hátráltatja majd anyaként: „70 millió siket él a világon, mindenki megoldotta valahogy a gyereknevelést”

Hetek múlva megszületik Weisz Fanni első gyereke. Az influenszer-modell a Blikknek nyilatkozott arról, hogy áll a visszaszámlálással, vannak-e félelmei a szüléssel kapcsolatban.

Azt mondja, nem tart attól, hogy siketen nehezebben boldogulna majd a babával.

Ma Magyarországon becslések szerint 375 ezer a hallási fogyatékkal élők száma, ebből 75 ezer a siket, a világon 70 millió siket él. Mindenki megoldotta valahogy a gyereknevelést, én is meg fogom. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy halló párom és családom van. Sok segítséget kapok tőlük mindenben. De ettől függetlenül azt is tudni kell, hogy a nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember elvét vallom, arról nem is beszélve, hogy minden érzékszervem sokkal kifinomultabban működik. Sokkal könnyebb a helyzet, amikor halló babája érkezik egy siket édesanyának, mintha egy halló édesanyának születik siket babája.