Rihanna azzal viccelődött, hogy a fia útlevelével megy majd el szavazni

Megkezdődött az amerikai elnökválasztás, mellyel kapcsolatban a legfontosabb aktualitásokról ide kattintva lehet olvasni a 24.hu-n.

A szavazással kapcsolatban a minap Rihanna is posztolt a közösségi oldalán: megosztott videójában éppen autóban utazik napszemüveget viselve, a felvételre pedig azt írta:

próbálok beosonni a szavazóhelyiségekbe a fiam útlevelével.

A barbadosi énekesnő vicce többeknek tetszett a poszt alá érkezett kommentek illetve lájkok száma szerint, a cikk megjelenésekor ugyanis több mint egymillió kétszázan kedvelték a bejegyzését. Akadt viszont olyan kommentelő is, aki jelezte, hogy az illegális szavazás bűncselekmény, és talán le kellene tartóztatni Rihannát, amiért ezzel próbálkozik. Az említett hozzászólásra reagált is az énekesnő, mindössze annyit, hogy „fogd be, Karen”.

Rihanna egyébként a Page Six szerint egy hashtaggel látszólag jelezte, hogy ha tehetné, Kamala Harrist támogatná a szavazatával, a #TanSuitSeason-nel ugyanis a demokrata politikus és Barack Obama volt elnök nagy nyilvánosságot kapott barna öltönyére utalhatott.