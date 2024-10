Az mentette meg a pár házasságát, hogy a férj egy sátorban alszik

Chloe Hamilton 33 éves írónő azt hitte, hamarosan vége a házasságának, amikor férje, a 38 éves Stuart egy napon bejelentette, hogy az éjszakát a kertben egy sátorban akarja tölteni. Végül kiderült, hogy ez a különös ötlet a legjobb, ami a családdal történhetett – írja a Sun brit bulvárlap.

Chloe és Stuart idősebb gyermeke, Fabian kétéves volt, amikor megszületett a testvére Inigo. Ahogy az lenni szokott, a család élete hektikussá vált, a szülők folyton kialvatlanok voltak, miközben a középiskolai tanár Stuartnak nemcsak otthon, de munkahelyén is helyt kellett állnia.

A férfi aztán egy napon azt mondta: a kertben egy sátorban szeretné tölteni az éjszakát, hogy kiszabaduljon kicsit a mókuskerékből. A kempingezés annyira bejött neki, hogy másnap is a sátrában aludt, harmadnap pedig már nem is a kertben, hanem egy közeli parkban állította fel a sátrat.

Az alapötlet nem Stuarté, hanem az utazó, túrázó, író Alastair Humphreysé, aki szintén két kisgyermek apja. Amikor a férfit kínozni kezdte a kalandvágy, de a kötelességtudat nem engedte el a családja mellől, akkor állt elő a mindennapos „mikrokalandok” ötletével, melyek nem csak a fizikai, de a mentális egészséggel is csodát tesznek, és melyeket bárki beilleszthet a mindennapjaiba: például sátorozhat a kertben. Humphreys egy könyvet írt a koncepcióról, Microadventures címmel.

Chloe azt mondja, mióta a férje rendszeresen a sátorban alszik, sokkal kiegyensúlyozottabb, kipihentebb, és sokkal jobban látja el az otthoni és a munkahelyi feladatait is, mint korábban. Néha Fabiant is magával viszi a sátrába, bár azok az éjszakák nem a pihenésről szólnak.

„Rájöttem, hogy az apák mentális egészségével nem foglalkozunk eleget. A hormonok, a kimerültség és annak a biztos tudata, hogy semmi sem lesz már olyan, mint azelőtt, sebezhetővé teszi, szorongásra, depresszióra hajlamossá teszi a kismamákat, de rájuk emiatt nagyon sokan oda is figyelnek. Orvosok, védőnők, családtagok, barátok, össze sem tudom számolni, hányan kérdezgettek a szülés után, hogy biztosan jól vagyok-e, miközben Stuarttal senki sem foglalkozott, holott rajta is nagy volt a terhelés, az ő élete is felborult. Én például tudtam némileg pótolni az éjszaka kimaradt alvást, amikor Inigo aludt napközben, de Stuart napközben vagy dolgozik, vagy Fabiennel játszik” – nyilatkozta a nő.

Chloe úgy érzi, a házasságát mentette meg, hogy Stuart akkor mehet el sátorban aludni, amikor csak akar, és a férfi is úgy érzi, jobb férj és jobb apa lett ettől.

Stuart és Chloe azt mondják, néhány szomszéd furán néz rájuk, egyesek szerint a férfi hagyja cserben a feleségét, mások úgy gondolják, a gonosz nő képes kitenni szegény férjét a házból, ám ők ezen csak nevetnek, és minden apának azt tanácsolják, hogy figyeljen oda a mentális egészségére.