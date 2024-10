Kovács Kokó István: Mi is megdöbbenve követjük a Noszály Sándor körül kialakult helyzetet

A napokban a 24.hu-n is írtunk arról, hogy Noszály Sándor szokatlanul, zavartan viselkedik, és erről valós időben a közösségi oldalán is közvetít. Los Angeles-i tartózkodása során állítólag nemrég letartóztatták, állapotával kapcsolatban korábbi Sztárbox-os ellenfele, Pulai Imre azt mondta: az egykori teniszcsillagnak azonnal segítségre van szüksége. A sportoló videóit továbbá az RTL-nél is figyelik, személyes találkozót terveznek vele, egyik barátja, Vajtó Lajos pedig a minap úgy fogalmazott: „bár ezt senki nem fogja elhinni, de nem kábítószer-problémája” van Noszálynak.

A Bors most arról ír, hogy Noszály Sándor az Instagram-oldalán „egy drámai hangvételű, utolsónak posztomusznak szánt üzenetében kimondta, hogy volt felesége miatt került újra mélypontra”, majd órákra eltűnt, nem posztolt és a telefonja is ki volt kapcsolva. Az egykori teniszező Instagram-oldala azóta inaktív lett.

A portál a történtekkel kapcsolatban megszólaltatta Kovács Kokó István, a Sztárbox szakkomentátorát és supervisorát – Noszálynak ugyanis november harmadikán ismét ringbe kellene lépnie a tervek szerint.

Sem a műsorban, sem pedig a profi tagozatban nincs arra vonatkozóan kifejezett szabály, hogy a az ökölvívók mentális állapotát vizsgálni kell a mérkőzések előtt. Ugyanakkor mi is megdöbbenve követjük a Noszály Sándor körül kialakult helyzetet. Első körben ki kell derülnie, hogy egy eltúlzott poénkodásról van-e szó, vagy teljesen komoly az, amit a videókban láttunk. Mindenesetre van még idő a mérkőzésig és bizton állíthatom, hogy alaposan járunk majd el a kérdésben

– fogalmazott a Borsnak Kovács Kokó István.