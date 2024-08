6 furcsa tünet, amelyekről nem gondolnád, hogy vashiányra utalnak

A vas a szervezetünk számára nélkülözhetetlen nyomelem: szerepe van a vérképzésben, az oxigénszállításban, valamint segíti a sejtek energiatermelő folyamatait és az immunrendszer működését is. Ebből a létfontosságú anyagból mindennap veszítünk valamennyit, amit a testünk nem képes magától pótolni, így nekünk kell gondoskodnunk a megfelelő vasbevitelről – természetes úton táplálékkal, szükség esetén vaspótlókkal. Ha valamiért nem jut elegendő vas a szervezetünkbe, vashiány alakulhat ki, ami kezelés nélkül vérszegénységet idézhet elő.

Na, de milyen tünetei vannak a vashiánynak? A leggyakoribb a krónikus fáradtság, a fejfájás, a szédülés és a sápadtság, de figyelmeztető jel lehet a hajhullás, a halláscsökkenés, a légszomj, a fázósság és a fertőzésekre való fogékonyság. Mindemellett kevésbé ismert, szokatlan szimptómái is lehetnek a vashiányos állapotnak.

Nyugtalan láb szindróma

Ahogy a neve is sejteti, a lábakat érinti ez a vashiányhoz (is) köthető rendellenesség, amely legtöbbször nyugalmi állapotban, például fekvés vagy ülés során jelentkezik, és általában éjszaka a legrosszabb. Járhat furcsa, nehezen körülírható érzéssel (az érintettek szerint leginkább zsibbadáshoz vagy szurkáláshoz hasonlítható), kényszermozgással és alvászavarokkal, mivel az akaratlan rugdalózás rontja az alvás minőségét.

Gombóc a torokban

Ha gyakran előfordul, hogy szorítást, esetleg gombócot érzel a torkodban, és még a nyelés is nehezebben megy, akkor érdemes vashiányra gyanakodni, ezek ugyanis jellemző tünetei a betegségnek.

Duzzadt, fájó nyelv

A nyelv megduzzadása és érzékennyé válása ugyancsak jellemző panasz vashiány esetén, ahogyan a sápadt vagy különösen sima nyelv is. A nyelv sápadtságának oka az alacsony hemoglobinszintben keresendő, míg ha fáj, sima vagy dagadt, akkor valószínűleg a mioglobin, az izmok egészségét támogató protein szintje is lecsökkent.

Berepedezett szájzug

A vashiány egyéb tüneteket is okozhat a száj körül, mint például szájszárazság, szájfekélyek vagy fájdalmas, vörös repedések a száj sarkában. Utóbbi azért is kellemetlen, mert a száj kinyitását is akadályozhatja, akár az evés és az ivás is fájdalmassá válhat miatta.

Szokatlan kívánósság

A vas hiánya megnyilvánulhat abban is, ha valaki elkezd megmagyarázhatatlan sóvárgást érezni emberi fogyasztásra nem alkalmas dolgok után, mint például homok, papír, föld, kréta, festék. Vashiányos embereknél az is gyakori, hogy a duzzadt nyelv miatt szívesen ropogtatnak jeget.

Ennek az evészavarnak egyébként neve is van, méghozzá az, hogy pica (ejtsd: pika). Az elnevezés a szarka latin nevéből származik, mert ez a madár köztudottan nagy étvágyú, és bármit megeszik, amit tápláléknak vél.

Kanálköröm

Körömtünetek is jelzik, ha alacsony a vas szintje a szervezetben. Az első jelek az elgyengülő, töredező, könnyen berepedő körmök, később kialakulhat kanál alakú köröm, ami azt jelenti, hogy a köröm középen elvékonyodik és lehajlik, szélei pedig felemelkednek, és így egy kanál alakjára emlékeztet. Ez meglehetősen ritka jelenség, általában csak súlyos vashiányos vérszegénység esetén tapasztalható.

