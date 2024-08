Hogyan válasszunk okosan mobilgarázst?

Néhány éve a mobilgarázs szóról egy lepukkant, kívül-belül szétrozsdált pléhépület jutott az eszünkbe… Mára jelentősen megnőtt a kereslet irántuk, hiszen praktikus és költséghatékony megoldást kínálnak, és kifejezetten esztétikusakat is találunk, ha jól tájékozódunk.

Karosi Roland 9 éve vágott bele a mobilgarázsok és egyéb könnyűszerkezetes épületek bizniszébe. Ahogy ez minden sikeres piac esetében lenni szokott, az elmúlt években sok új belépő cég indult el a mobilgarázsok piacán és többen közülük prémium termékként kezdtek el forgalmazni a Rolandénál silányabb minőségű, ám olcsóbb termékeket. Ez vezette arra a vállalkozót, hogy kínálatában minőségi szinteket vezessen be, melyek különböző árkategóriákat is jelentenek: Professzionális mobilgarázsok és tárolási megoldások.

Sajnos a vásárlókat még a mai napig nagyon könnyű becsapni. Sok a gagyi vagy beazonosíthatatlan minőségű, olcsó ajánlat, ami a hozzá nem értő, kevésbé tudatos vásárlót képes megtéveszteni. Érdemes átgondolni a beszerzést, hiszen ezeket az építményeket hosszú távon fogjuk használni, ezért nem mindegy, hogy milyen minőségű terméket kapunk majd kézhez és mi vár majd ránk a szállítás és telepítés során.

Ha jól akarsz dönteni, akkor a következőkre figyelj a vásárlásnál Roland szerint:

Mielőtt megrendelsz egy mobilgarázst vagy könnyűszerkezetes épületet, ellenőrizd a gyártót a különböző internetes platformokon, ahol valós vásárlói visszajelzéseket és értékeléseket keress. Kérd referenciaépület bemutatását és győződj meg élőben is arról, hogy az adott termék megfelel-e az elvárásaidnak és igényeidnek. Ellenőrizd a vásárlás utáni támogatást és azt is, hogy a gyártó általában hogyan kezeli az esetleges problémákat vagy panaszokat, milyen támogatást nyújt a garanciális időszakban. A segítőkész és elérhető ügyfélszolgálat szintén kulcsfontosságú lehet. A mobilgarázsok és lemezgarázsok esetében a felhasznált alapanyagok minősége és vastagsága egy nagyon sarkalatos pont. A trapézlemez, a szendvicspanel, a zártszelvények, acélprofilok és felhasznált anyagok minősége mind-mind befolyásolják az épület tartósságát és ellenálló képességét. Sajnos sok cég nem osztja meg ajánlataiban ezeket az adatokat vagy csak telefonban hajlandó közölni azokat. Ez egy tudatos vásárlóban azonnal gyanút kell ébresszen, hiszen az anyagminőség ismerete elengedhetetlen az ár-érték arány megítéléséhez, a beérkezett ajánlatok összehasonlításához.

„Ezek a mobilgarázs-, tároló- vagy akár komolyabb épületek valóban költséghatékony megoldások, vásárlásuk viszont ezzel együtt is jelentős befektetés. Az alapos utánajárás, az anyagok minőségének ellenőrzése és a gyártó átláthatóságának vizsgálata elengedhetetlenek ahhoz, hogy hosszú távon elégedettek legyünk választásunkkal. Ne feledjük, egy mobilgarázs nem csak tárolási megoldás, hanem egy hosszú távú befektetés is, amely hosszú évekig is díszíti majd udvarunkat.” – mondja Karosi Roland, a MobilGarázsBolt.hu tulajdonosa és alapítója.

Hogy mit gondol Ferenczi György szájharmónika művész-énekes az udvarán telepített épületről? A következő videóból kiderül…