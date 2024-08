Nem hiszik el a Budapestet is felforgató youtubernek, hogy átugrott egy száguldó Lamborghinit

Sokkolta az internetet legújabb mutatványával IShowSpeed, a nemrég Budapestet is körberohanó youtuber egy felé száguldó Lamorghinit ugrott át – írja az Indy100. Az autót az édesapja vezette nagy sebességgel, de Speed annyira femelkedett, hogy meg sem karcolta a Lamborghini.

A Speed ​​az X-en tette közzé a videót a következő felirattal:

– írta, később kifejtette, hogy nem is egyszer, hanem valójában háromszor csinálta meg a mutatványt, csak „a drón az első két alkalommal nem rögzítette”.



Sok kommentelő szerint kamu a videó, az operatőr erre válaszul további felvételeket tett közzé, amelyek azt mutatják, hogy Speed ​​valóban háromszor ugrotta át az autót.

Később Logan Paul is beszállt érvelni.

I’ve done this before except it was VFX. I went through frame by frame and this looks 100% legit — watch his shadow on the top of the car

Speed is next level https://t.co/Eedl8HS2PA

— Logan Paul (@LoganPaul) July 25, 2024