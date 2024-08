Takarót kért egy utas, úgy összeveszett a stewardess-szel, hogy törölni kellett a járatot

Le kellett állítani az Air Canada Marokkóból a kanadai Montrealba tartó járatát, miután az egyik stewardess alaposan összeveszett egy utassal – írja a Mirror. A balhé állítólag azután tört ki, hogy az utas takarót kért. A stewardess üvöltözött vele, megpróbálta eltávolítani a gépről, még azzal is fenyegetőzött, hogy hívja a rendőrséget.

A felvétel azzal kezdődik, hogy a légiutas-kísérő már kiabál, az továbbra sem világos, hogy mi robbantotta ki az esetet, ahogy azt sem tudni, hogy pontosan ki volt az az utas, aki a takarót kérte.

Amikor az utasok azt mondták a stewardessnek, hogy hívja ki a kapitányt, ő azt válaszolta, hogy nem akarja, hogy zaklassák a személyzetet.

