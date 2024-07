Szeresd a tested! – Nyári regeneráció az Energyvel!

Az Energy készítményeivel segíthetünk a testünknek abban, hogy ebben a hihetetlenül intenzív időszakban is megkapja a folyamatos támogatást az egészséges működéshez és a regenerálódáshoz.



VITAMARIN – az egész szervezetünkre vigyáz!

A melegebb napok megterhelhetik a szív-és érrendszerünket. A VITAMARIN bioinformációs készítményben jelen levő hatóanyagok kiegyensúlyozott aránya jótékonyan hathat a szervezetünk egészére, de elsősorban a szív- és érrendszerünkre, hiszen csökkentheti az infarktus és az agyvérzés kialakulásának veszélyét, alkalmazható aritmia, érelmeszesedés és magas vérnyomás esetén is. Japán szardellának nevezett tengeri halból származó olaja nagy mennyiségben tartalmaz szelént, B6- és B12 vitamint, D-vitamint, proteineket, omega-3 zsírsavat és jódot, amelyeknek köszönhetően csökkentheti a koleszterin- és a vérzsírszintet. Tehát nem csak az aktív pihenésnél tehet jó szolgálatot, hanem nyáresti grillezések és borozgatások idején is számíthatunk rá. Szervezetünkben segíthet megújítani a szövetek egészségét, antioxidáns jelleggel bír, felveszi a harcot a szabad gyökökkel.

Ahogy azt már megszokhattuk az Energy termékeknél, ezek a bioinformációs készítmények egyidejűleg a szervezetünk több területére is jótékony hatással lehetnek.

A VITAMARIN erősítheti az immunrendszerünket, pozitívan hathat az agyműködésünkre, javíthatja az emlékezőképességünket, segíthet krónikus gyulladásos betegségeknél, mint a reumás ízületi gyulladás, a Crohn-betegség, a fekélyes vastagbélgyulladás, az asztma, a herpesz és más bőrproblémák. Fogyókúra során is alkalmazható, mert támogatja a testsúlycsökkentést.



ARTRIN – egy elixír, ami szinte mindenre jó!



Az ARTRIN is egy olyan Energy készítmény, amelynek számos felhasználási területe van. A legsokoldalúbb krémként tartják számon, így mondhatni minden házipatikában nélkülözhetetlen.

Regenerálás – akkor ARTRIN!

Elsősorban az ízületek, izmok regenerálásában segíthet komolyabb túrázás, bringázás, gyaloglás alkalmával, így érdemes már az igénybevétel előtt használni.

Fájdalomcsillapító, gyulladásgátló és keringésjavító hatása lehet, jótékonyan hathat a nyirokrendszer és az urogenitális rendszer működésére, az ízületi elváltozásokra, zúzódásokra, izomproblémákra és csonttörés regenerálására.

A nyári csípések ellen is bevethetjük, hiszen szúnyog- és rovarcsípések okozta bőrpír, duzzanat, viszketés enyhítésére is alkalmas.

Emellett emésztési panaszok, hányinger, migrén esetén is segíthet, a krémet a hasra, az orr alá és a halántékra kell kenni. Segíthet az érzelmi stabilitás elérésében, oldja a feszültséget, felfrissíti a lelket.

Az Artrin kivételes tulajdonságai a készítményben levő természetes anyagoknak köszönhetők, amelyek alapja a Podhájska hőforrás termálvize. A bioinformációs krém hévíztartalma 50%, így számos ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. (nátriumot, bórsavat, kovasavat, magnéziumot, cinket, jódot, lítiumot, kalciumot, krómot, káliumot, brómot, fluort, stronciumot, rubídiumot, titánt, vasat, rezet és további elemeket)

Kiegyensúlyozott növényi hatóanyag és illóolaj tartalma javíthatja a keringést, gyulladásgátló, baktérium-, vírus- és mikrobaellenes hatású. (többek között fekete nadálytő, kálmos, kapor, árnika, édesgyökér, aranyvessző, babér, vadgesztenye, gyömbér, tőzeg is található a krém összetevői között) Almaecetet is tartalmaz, amely felgyorsíthatja a regeneráció folyamatát, gombaellenes és nyugtató hatású, valóságos balzsam a fáradt test és az ernyedt bőr számára. A bioinformációs krémben lévő AHA savak kedvezően befolyásolhatják a felhám regenerálódását.



Az igazi aktív nyár partnere a SKELETIN kapszula!

A nyári napocska D-vitaminnal tölti fel a szervezetünket, ami nem csak az immunrendszerünknek, de a csontjainknak is nagyon fontos. A csontjainkat és az ízületeinket azonban nem elég csak D-vitaminnal ellátni. Az aktív nyári hónapokban ugyanis komolyabb terhelésnek vannak kitéve, így érdemes őket megfelelő ásványi anyagokkal is ellátni.



A SKELETIN szépiacsontot, kollagént, halolajat, csipkebogyó- és csalánkivonatot, valamint mangánt tartalmazó, bioinformációs készítmény. A szépiacsont kalciumkarbonát, magnéziumklorid, továbbá számos értékes ásványi anyag együttese (vas, kalcium, foszfor, magnézium, mangán és jód). A kollagén, mely elengedhetetlen az ízületi porcok, tokok, a csontok kötőszövetei és a bőr helyes működéséhez. A csalán vértisztító és méregtelenítő hatású. Tartalmaz klorofillt, foszfort, többféle fontos vitamint és ásványi anyagot. Nagy mennyiségű kovasav is található benne, amely fontos forrása a szilíciumnak. A szilícium elengedhetetlen az emberi szervezet megfelelő működéséhez, hozzájárul azon kollagén- és elasztinrostok képződéséhez, megújulásához, amelyek valamennyi kötőszövetben (csont, porc, bőr) megtalálhatók. A csipkebogyó a C-vitamin egyik leggazdagabb természetes forrása, valamint tartalmaz C-, A-, K-, B1, B2, E- és P-vitaminokat is. Rendkívül fontos a csontok és az ízületek, az izmok és a bőr megújulási és gyógyulási folyamataiban. Egyik legfontosabb feladata a kollagén újratermelésben való részvétele. Stressz-, fáradság- és fájdalomellenes hatásai nem csupán a mozgásszervekkel kapcsolatban lényegesek.

Az Energy támogatásával bátran vágjunk neki egy aktív nyárnak! Szerezzünk új élményeket, vállaljunk be új kalandokat, használjuk ki tartalmasan a szabadban töltött időt, de akkor se legyen lelkiismeret furdalásunk, ha csak heverészni szeretnénk a strandon, mert ilyenkor bármit megtehetnünk, ami jólesik!