Tóth Gabi: Nagyon szeretném, ha szeretnének

Palikék vendége volt Tóth Gabi, ezúttal párjával, Papp Máté Bencével. Az Ilyen élet legújabb epizódjában együtt meséltek életükről és kapcsolatukról. Az énekesnő egyebek mellett arról is beszélt, hogy eleinte több súrlódás volt köztük, amiért túl hamar túl nagy nyilvánosságot kapott, hogy ismerkednek egymással.

Már úgy kész tényként kezelték a kapcsolatunkat, hogy mi még egy nagyon ismerkedési fázisban voltunk Mátéval, amikor ez az egész kirobbant. És nagyon fontos, hogy én nem azért vetettem véget a házasságomnak, mert Máté jött az életembe; ha ő nem jön is véget vetettem volna a házasságomnak

– mondta el Tóth Gabi, majd arról is szót ejtett, mi vezetett odáig, hogy Krausz Gáborral véget vetettek a házasságuknak.

Rá kellett jönnöm, hogy más az érdeklődési körünk, más világban vagyunk, és ez évről évre, hónapról hónapra egyre jobban kijött. Mátéval viszont olyan mély, művészlelkületű beszélgetéseket tudtam folytatni, amiben azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a világban. Nagyon sokszor érzem magányosnak magam, hiába vannak mellettem sokan. Nyilván mindannyian egyedül vagyunk, de amikor ehhez csatlakozik egy társ, akivel fél szavakból is, és folytatja, befejezi esetleg azt a gondolatot, érzelmet, amit te érzel, az mély biztonságérzetet ad.

Az énekesnő egy év távlatából sok mindent másképpen csinálna, például nem próbálná meg elrejteni a válása utáni új kapcsolatát. Mint mondta, mindenki arra ösztönözte akkor őket, hogy húzódjanak a háttérbe, amíg elcsendesedik a botrány. „Nem volt olyan ember, aki azt mondta volna, hogy álljatok ki és mondjátok el, mi történt veletek” – tette hozzá.

Én is hibáztam. Sokszor egy olyan képet akartam magamra felhúzni, amiről azt gondoltam, hogy azáltal többen megszeretnek. Állandó megfelelési kényszerem volt, miközben nem találtam a helyem. Az volt a fő célom, hogy mindenki szeressen. Aztán letettem ezt az egészet

– fogalmazott Tóth, mire Palik László visszakérdezett, hogy valóban letette-e.

Nehéz lenne azt mondani, hogy nem, mert most nagyon sokan nem szeretnek. Én azt szeretném, ha olyan dolgokért nem szeretnének, ami tényleges. Az, hogy irritáló az energiám, vagy tetovált vagyok, vagy hangos vagyok, vagy nem tetszik az énekhangon, ezekért lehet engem nem szeretni. Megosztó voltam mindig is, én ezt vállaltam. Azokért lehet engem nem szeretni, de egy olyan bélyegért, ami nem történt meg… Nehéz azt mondani, hogy most nem szeretném, ha szeretnének, mert nagyon szeretném, ha szeretnének.