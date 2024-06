Horváth Éva: Talán furcsán hangzik, de megérzem, ha valaki várandós lesz

Horváth Éva hosszú hónapokig élt a családjával Balin, ahol különösen hangsúlyos szerepe van a spiritualitásnak. A modell-műsorvezető most a story.hu-nak mesélt arról, hogy a helyiek szerint van tehetsége a gyógyításhoz.

Balin többen mondták, hogy van egyfajta képességem arra, hogy másoknak segítsek. Jók a megérzéseim, rá tudok hangolódni mások energiájára. Ki is próbáltuk egyszer egy gurunál: kint úgy tartják, hogy nemcsak az embereknek, de a tárgyaknak is van energiája. Volt egy szituáció, amelyben mutattak néhány ládát, amelyek közül csak az egyikben volt elrejtve egy »kincs« – persze azt nem árulták el, hogy melyikben, ki kellett találni. Végigtapintottam a ládákat, és az egyiket forrónak éreztem, történesen azt, amelyikben a kincs lapult

– magyarázta Horváth, hozzátéve: mindez „érdekes, mert nem mindenki érzi a hőmérséklet-különbséget”.

Mint mondja, ahhoz, hogy belőle is gyógyító vagy éppen látó lehessen, tanulnia kellene még, erre viszont jelenleg nem érzi késznek magát.

Sok időre és koncentrációra lenne szükségem hozzá, talán majd ha a gyerekek nagyobbak lesznek… Persze a hétköznapokban is »gyakorolhatunk«, ha próbálunk ösztönösen cselekedni, és egy-egy döntés előtt befelé fordulni, figyelni a gondolatainkat. Bár alapjában véve szeretek mindent alaposan átgondolni, sokszor hallgatok a megérzéseimre. Ám ha másnak is segíteni akarok, akkor az nagy felelősség.

Ami az intuícióit illeti, az egykori szépségkirálynő a beszélgetés során megosztotta, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal is előfordult az, hogy megérezte, hogy valaki babát vár az ismerősi körében.

Talán furcsán hangzik, de megérzem, ha valaki várandós lesz. Az elmúlt időszakban három ilyen eset is volt. Két barátnőmet is azzal hívtam fel, hogy anyuka lesz, mire mindketten azt kérdezték, honnan tudom, hiszen még pár hétig senkinek nem akarták mondani. Lipcsei Betta barátnőmnél is megéreztem, amikor babát várt, és amikor elmondtam neki, nagyon csodálkozott, hiszen még senkinek nem árulta el a hírt