Harsányi Levente a menyasszonyáról: Ha minden klappol, akár jöhet a gyerek is

Harsányi Levente nemrég a Blikknek adott interjút, melyben a kapcsolatáról, a családjáról és a jövőbeli terveiről is mesélt. Mint mondta, menyasszonyával, Obersovszky Larával örülnek annak, hogy a korábbi kapcsolataikból született gyerekeik jóban vannak egymással, illetve velük is, így boldog mozaikcsaládként tudnak együttműködni.

Inkább vagyunk mozaikcsaládban boldogok, mint nem mozaikban boldogtalanok. Bevállaltuk, szóval csináljuk! Szerencsére nagyon jóban vannak a gyerekeink, meg mi is velük. Természetesen mindenhol adódnak problémák és kellemtelen helyzetek, de ezeket meg kell oldani, hiszen erről szól egy párkapcsolat

– magyarázta a tévés, aki egyelőre még nem költözött össze a menyasszonyával, hol az egyikük, hol a másikuk lakásában alszanak.

Neki is van gyereke, nekem is, így nem egyszerű a helyzet, de úgy gondolom, teljesen mindegy, hol van az ember, ha szereti a másikat. Nincs kiemelt kerület itt Budapesten, ahova költöznénk, nem is számít, hová mennénk, csak együtt legyünk. Annyi biztos, hogy mindenképp itthon tervezünk, mert a gyermekeink mindennél fontosabbak számunkra.