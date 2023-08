Pusztakézzel szabadította ki magát betoncellájából a nő, aki lebuktatta a szexmunkásokra utazó oregoni rémet

„Gyors gondolkodása és túlélési ösztöne más nőket is megmenthetett egy hasonló rémálomtól” – méltatta a helyi rendőrfőnök az áldozatot. Az emberrablóról pedig közben kiderült, hogy egyszer Judy bírónő tévés tárgyalótermében is felbukkant.

Július közepén tartóztatták le azt az amerikai férfit, aki az FBI nyomozói szerint az oregoni háza garázsában egy hangszigetelt, salakbetonból készített cellába zárt egy nőt, sőt, az oda vezető hosszú autóúton még szexuális erőszakot is elkövetett rajta.

A 29 éves, több álnevet is használó, de hivatalosan Negasi Zuberi néven anyakönyvezett férfit azt követően tartóztatták le, hogy az áldozata a puszta kezeivel átverekedte magát a betoncella fémajtaján, és megszökött a garázsból – számolt be az NBC News.

Zuberit nemcsak emberrablással vádolták meg, az FBI tájékoztatása szerint legalább négy szexuális bűncselekményt követhetett el négy különböző államban. Ezekről az esetekről azonban egyelőre nem árultak el több részletet a hatóságok. Azt viszont közölték, hogy a férfi három évvel ezelőtt halálosan megfenyegette a gyerekei édesanyját.

A nyomozás részeként egy honlapot is létrehoztak, ahol a korábbi áldozatok jelentkezését várják (vagy bárkiét, aki releváns információval tud szolgálni), mert a házkutatás során talált nyomok és a férfi életvitele alapján azt feltételezik, hogy korábban több áldozata is lehetett. Emellett azt is gyanítják, hogy alkohollal vagy drogokkal kábíthatta el az áldozatait – bár ennek igazolására további bizonyítékokra lenne szükség.

Rendőrnek adta ki magát, sokkolóval is fenyegetőzött

A letartóztatási jegyzőkönyv szerint Negasi Zuberi egy nappal azután került a hatóságok látókörébe, hogy az oregoni Klamath Fallsban bérelt otthonából autóba ült, és Seattle-be (Washington állam) vezetett, ahol felvette a kapcsolatot a szexmunkásként dolgozó áldozatával, akit a találkozásuk után elrabolt. A férfi civil ruhás rendőrnek adta ki magát, amihez nemcsak egy jelvényt villantott fel az áldozatának, hanem egy elektromos sokkolóval is megfenyegette, hogy engedelmeskedjen neki.

Majd beültette a kocsija hátsó ülésére, a kezeit és a lábait is bilincsbe verte, és elindult vele a több mint 700 kilométeres autóútra. A hétórásra nyúló utat csak akkor szakították meg, amikor a férfi félreállt, hogy szexre kényszerítse az áldozatát. Az otthonába érve bezárta a nőt a garázsában felépített, kizárólag kívülről kinyitható fémajtóval ellátott salakbeton cellába, majd felment a házba.

Az áldozat a cellába zárva szinte azonnal elaludt a kimerültségtől, de amikor később felébredt, arra is ráeszmélt, hogyha nem szabadul ki, amilyen hamar csak tud, könnyen lehet, hogy a cellában fog meghalni. Ezért puszta kézzel veselkedett neki az ajtónak, amit végül sikerült is valahogy annyira kifeszítenie, hogy átférjen az így keletkező résen.

Hogy ki tudjon szabadulni, addig ütötte az ajtót a kezeivel, amíg véresek nem lettek. (…) Gyors gondolkodása és túlélési ösztöne további potenciális áldozatokat is megmenthetett egy hasonló rémálomtól

– nyilatkozta a Zuberi letartóztatása után tartott sajtótájékoztatón Klamath Falls rendőrkapitánya, Rob Reynolds.

Mint kiderült, a nő a kiszabadulása után kivette a férfi fegyverét a garázsban felügyelet nélkül hagyott autójából, majd, amilyen gyorsan csak tudott, kimenekült az épületből, és a kétméteres kerítésen átmászva az ingatlanról is.

Végül az utcára érve leintett egy autót, aminek a sofőrje a kérésére tárcsázta a 911-es segélyhívóvonalat.

A gyerekével és feleségével ült egy autóban, amikor letartóztatták

Negasi Zuberit két nevadai rendőr találta meg másnap egy renói Walmart parkolójában álló autóban, amiben a feleségével, Alycia Westfall-lal és a gyerekével együtt próbált elmenekülni a hatóságok elől. Amikor a férfit felfedező járőrök elindultak felé, Zuberi ahelyett, hogy a kérésüket követve kiszállt volna az autóból, megpróbálta tönkretenni a telefonját, és elkezdte saját magát vagdosni egy éles tárggyal.

A házkutatás során végül nemcsak az áldozat vérét fedezték fel a garázsban, hanem a cellát és benne az áldozat táskáját is, valamint kézzel írt jegyzeteket is találtak. Az egyik, Elrablási művelet című cetlin például olyanokra figyelmeztette magát, hogy „Hagyd otthon a telefont”, és „Győződj meg róla, hogy nincs egy csomó ember az életükben. Nem akarsz semmiféle nyomozást!”

Egy másik papíron pedig egy vízálló betonból, betontömbökből és megfelelő habszigetelésből összeállított földalatti építmény vázlata volt kézzel felrajzolva, amihez a terv szerint egy 30 méteres lyukat is ásott volna.

Közben Zuberi feleségét és a szomszédokat is kihallgatták, de a hatóságok arról nem közöltek semmilyen információt, hogy a tanúk találkoztak-e bármilyen jellel, amiből a seattle-i nő elrablására következtethettek volna.

A férfi egyébként Klamath Falls polgármesterétől bérelte az ingatlant, amiben a betoncellát kialakította. De ami még furcsábbá teszi a dolgot, hogy a városvezetőnek ugyanaz a családneve, mint Zuberi feleségének.

Egy tévés bírónő a feleségével szemben neki adott igazat

Az FBI szerint Negasi Zuberi 2016 óta az Egyesült Államok keleti és nyugati partvidékén is megfordult. A férfi az elmúlt hét évben életvitelszerűen lakott Kalifornia, Washington, Oregon, Colorado, Utah, Florida, New York, New Jersey, Alabama és Nevada államban is. És olyan álneveket használt, mint Sakima Zuberi, Justin Kouassi vagy Justin Joshua Hyche.

Utóbbi néven még a hazánkban is műsorra tűzött bírósági realityben, a Judy bírónő egyik részében is felbukkant a feleségével, akit azután perelt be, hogy a nő egy vita hevében megdobta egy borosüveggel, és fehérítővel megrongálta az öltönyeit. Az eredetileg 2018 szeptemberében sugárzott epizód idején Zuberi és felesége külön éltek, és megosztották a fiaik felügyeleti jogát.

A műsorban Alycia Westfall viszonvádat terjesztett elő a férfi ellen, mivel állítása szerint Zuberi „hamis távoltartási végzést” nyújtott be ellene, és összetörte a telefonját. Az adás végén Judy bírónő a férfinak kedvezett, és arra kötelezte Westfallt, hogy fizessen a férjének 2500 dollár, azaz nagyjából 880 ezer forintnyi kártérítést.

2020 júliusában egy meg nem nevezett nő családon belüli erőszak miatt kért távoltartási végzést Zuberi, vagyis egészen pontosan az egyik hamis személyazonossága, Justin Kouassi ellen.

„Rám támad, megüt, dolgokat tör össze, és dobál, valamint a gyerekekkel és velem is üvöltözik. (…) Minden éjjel felébredünk attól, ahogy részegen hangoskodik, amivel nagyon megijeszt minket” – ez áll a kaliforniai Contra Costa megyéhez benyújtott és az NBC által megszerzett bírósági dokumentumban. A távoltartást kérő személy emellett azt is állította, hogy a férfi nemcsak a pénzét vette el, hanem a telefonját is, hogy ne tudja értesíteni a rendőrséget. Továbbá azt is, hogy a Zuberivel élő két gyerekük szó szerint rettegésben élt a férfi miatt.

A szomszédjainak is rémálmokat okozott

Három hónappal ezelőtt Negasi Zuberi még a Washington államban található Vancouverben élt, az egyik oregoni televízió stábjának pedig sikerült beszélnie az ottani szomszédaival. A lakók szintén a férfi erőszakosságáról, és emiatt benyújtott távoltartási végzésekről számoltak be, valamint olyan felvételeket is mutattak róla, melyeken a szomszédait fenyegeti.

Egyikük szerint a – természetesen itt is álnevet használó – férfi szélhámos, aki nagyon furcsa dolgokat csinált, és ha valaki konfrontálódott vele, akkor rendkívül agresszívvá vált. Az egyetlen, kamera előtt nyilatkozó szomszéd még egy olyan történetet is elmesélt, amikor egy éjszaka felfedezett egy nőt, akit Zuberi kizárt a házából, ezért az ajtaja előtt fagyoskodott a mínuszokban.

Bár a szomszéd segíteni akart, Zuberi áldozata azt kérte tőle, hogy ne hívja a rendőröket – amit ugyan nem igazán tudott mire vélni, de a hatóságokat nem értesítette. Innen végül a ház Associated Pressnek nyilatkozó tulajdonosa szerint azután kellett kilakoltatni Zuberit, hogy fél éven át nem fizetett lakbért, miközben a ház egy részét kiadta másoknak. A vancouveri ingatlan tulajdonosa, Abishek Kandar azt mondta az emberrablóról, hogy