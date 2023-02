Ezzel a tetőcseréppel hűvösebbek lehetnek a városok nyáron

Nemcsak a fenntarthatóságban, de az épületdesignban is új távlatokat nyit

Világszerte ismert jelenség a nagyvárosok sűrűn beépített területeinek gyorsabb és nagyobb mértékű felmelegedése. Egy ausztrál kutatás szerint a fehér színű tetők akár több fokkal is csökkenhetnék Sidney sűrűn lakott területeinek hőmérsékletét – zöldtetők, fák és zöldfelületek mellett. A fehér színű kerámia tetőcserepek a fenntarthatóság mellett az épület designban is új távlatokat nyitnak, ezt bizonyítja a Tondach Építész pályázatára beérkezett közel 50 pályamű is. Az épülettervek legjobbjait tavaly év végén rangos díjjal jutalmazták, most pedig a nagyközönség is szavazhat a benyújtott pályázatokra.

A több ausztrál egyetem és intézet által 2020-ban végzett, kifejezetten az ország nagyvárosaira kiterjedő kutatás rámutatott, a városi hőszigetek okozta hőmérsékleti változások már most kimagaslók. A kialakuló hőszigetek a városi túlmelegedés és a közegészségügyi problémák mellett az épületek energiafogyasztását, így energiafelhasználási igényét is növelik. Ez nagyban hozzájárul az üvegházhatású gázok és a légszennyező anyagok kibocsátásához. A zöld tetők, a függőleges kertek, a városi zöldfelületek és a vízalapú technológiák azonban jelentősen enyhíthetik a hősziget-hatást. Ebben segíthetnek még a nemcsak színükben, de fenntarthatósági szempontból is merőben újdonságnak számító fehér tetőcserepek.

A szakmának már bizonyított

A városi hőszigetek kialakulásának egyre inkább világméretűvé váló problémája ihlette a Tondach kerámiacserepek legújabb, fehér modelljét, mely a márka legutóbbi pályázatának témája is volt. Hiszen a cserép nemcsak környezetre gyakorolt hatása miatt jó alternatíva, de látvány és design szempontból is különleges. Az „Esztétika és fenntarthatóság” címmel meghirdetett építészeti tervpályázat célja az volt, hogy megismertesse az új terméket az építészekkel, és hogy bevonja a szakembereket az általa fejlesztett előremutató, innovatív és designos tetőmegoldások alkalmazásába. Nagy számban érkeztek be színvonalas pályaművek, az eredményhirdetésre pedig a rangos Média Építészeti Díja átadóján került sor.

„Számos országban kísérleteznek, hogyan lehet csökkenteni a városi hőszigetek kialakulását világos felületek segítségével. Hiszünk abban, hogy a fenntartható megoldások lehetnek szépek, ha hozzáértő kezekbe kerülnek. Ez a kezdeményezés kiváló lehetőség volt arra, hogy megmutassuk a hazai szakma kreativitását, és a világos felületek tetőn és homlokzaton való megjelenítésében rejlő lehetőségeket kerámia tetőcseréppel” – mondta Nagy Zsolt István a Wienerberger zRt. marketingvezetője.

A közönség is dönthet

A benyújtott pályaművek közül a Tondach szakértői összeállítottak egy 12 alkotásból álló válogatást, melyek közül most a nagyközönség kiválaszthatja a neki legjobban tetszőt. A vállalat oldalára feltöltött pályaműveket végig nézve az olvasók terveken láthatják, miként változtatja meg egy épület teljes karakterét a fehér színű tető.

Az áprilistól Magyarországon is rendelhető egyedülálló fehér színű PLANOTON 9 modell (korábbi nevén Inspira) mindamellett, hogy magában hordozza a kerámia tetőcserepekre jellemző magas minőségi- és stíluskövetelményeket – mint a sík formátum, a mindössze 27 mm vékonyság és a Fusion technológia – hozzájárul ahhoz is, hogy csökkentse a városi hőszigetek kialakulását. Hatékonyan ellenáll az UV sugárzásnak, színét évtizedeken keresztül megőrzi, és a gyártási technológiából eredő tömített pórusoknak köszönhetően kiváló öntisztuló képességgel rendelkezik.