Készül a God of War sorozat az Amazon jóvoltából

Úgy tűnik, egyre több videójátékból készül sorozat: januárban a The Last of Us érkezik az HBO-ra, és most kiderült, hogy egy másik sikerjáték, a God of War is saját szériát kap. Az Amazonra készülő sorozatról egyelőre sokat nem tudni, de az már nagyjából világos, hogy a 2018-as videójátékot veszik majd alapul – írja a Variety.

Kratos, a háború istene maga mögött hagyja Görögországot, hogy a skandináv Midgardban telepedjen le fiával, Atreusszal. Kratos felesége meghal, így az isten útra kel a tinédzserrel, hogy szétszórják a nő hamvait a legmagasabb hegycsúcsról.

Rendezőről, szereplőkről még korai beszélni a lap szerint.