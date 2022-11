Először lett francia bulldog Amerika legszebb kutyája

Winston, a hároméves francia bulldog lett az első az Egyesült Államok lengevesebb kutyakiállításán, a National Dog Show-n – írja a CNN.

A patinás versenyt kisebb megszakításokkal 1879 óta rendezik meg, de ez volt az első alkalom, hogy egy francia bulldogot „koronáztak meg”.

Az idei, pennsylvaniai Oaks-ban rendezett verseny azért is különleges volt, mert először állt rajthoz mudi és orosz terrier fajtájú kutya.

A bouncy, crowd-pleasing French Bulldog, Winston, was declared Best In Show at Philadelphia’s prestigious National Dog Show Presented by Purina, Thanksgiving Day. Winston has 78 Best In Shows in his career. Perry Payson of Bixby, Oklahoma, guided Winston to the win as handler. pic.twitter.com/8O6DFjAQi7

— National Dog Show (@TheNatlDogShow) November 24, 2022