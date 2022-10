Járai Máté Pankotai Lili beszédéről: Ha felment volna, hogy csókolom, ne tessék bántani a tanárainkat, le is söpörték volna a francba

Mint arról korábban beszámoltunk, egy 18 éves gimnazista, Pankotai Lili is felszólalt azon a múlt heti, diákok által szervezett tüntetésen. Egy slam poetryt adott elő a színpadon, ami kapcsán többen felhördültek, mondván, helyénvaló-e trágár szavakat használni.

Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője például azt mondta:

Járai Máté az Indexen futó, Márkó és Barna síkideg című podcastműsorban járt, ahol erről is beszéltek, mármint Pankotai felszólalásáról.

Szerintem ez a legegyszerűbb: belekötni valakibe. Itt az üzenet volt a fontos, lehet vitatkozni, hogy helyes-e így vagy sem. Az üzenet a lényeg, és ha az átjött, akkor három baszd meg, mínusz három baszd meg… értjük, mit akart mondani. Eljön majd a pillanat, mikor a keresztet félre tesszük, és azt mondjuk, a büdös, rohadt életbe, most már figyeljetek ide. Azt mondom, eljön a képmutatásnak az a szintje, amikor már oda kell figyelni, mert rohadt nagy gáz van. Most már nem lehet finomkodni. Ha felment volna ez a lány, hogy csókolom, ne tessék bántani a tanárainkat, már le is söpörték volna a francba. Nem kell piedesztálra emelni, mert hú, káromkodott, hanem azt kell meghallani, amit üzent.