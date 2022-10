Mindenki ebbe a brit kocsmába vágyik, miután elterjedt egy videó egy átlagos kedd délutánjáról

Sajátos a britek kocsmakultúrája. A legtöbb embernek, családnak van törzshelye, mely a második otthon szerepét tölti be. A pubokban valódi közösségek alakulnak ki a korsók és a poharak mellett.

Elszabadult egy videó a Facebookon, mely egy teljesen átlagos angol pubban készült, egy teljesen átlagos hétköznap délután.

Az alig egy perces felvételt szeptember 20-án töltötték fel a stockporti Chestergate Pub oldalára, és azóta több mint 840 ezer megtekintésnél, kétezerkétszáz reakciónál és közel ötezer hozzászólásnál tart – írja a LadBible című brit bulvárportál.

A Chestergate oldalára rendszeresen töltenek fel hasonló életképeket, karaokékról, élőzenés bulikról, meccsnézésekről, születésnapokról, de egyik sem aratott, korántsem akkora sikert, mint ez, amelyiken egy csapat, jobbára idős ember a Four Tops hatvanasévekbeli, I can’t help myself című slágerére iszogat, majd néhányan táncolni kezdenek, amikor észreveszik, hogy éppen videóra veszik őket.

Senki sem érti, legkevésbé a kocsma személyzete és törzsközönsége, hogy miért imádják annyian pont ezt a viedót, és miért szeretnének olyan sokan a Chestergate törzsközönségéhez tartozni. A kommentelők az írják, azért, mert ez a legbritebb videó, ami valaha készült.