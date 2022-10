Megvan a pontos dátum: jövő május 6-án koronázzák meg III. Károlyt

Nagy nap lesz ez a brit királyi család életében.

A BBC kedd este arról számolt be, megvan a hivatalos dátuma III. Károly király koronázási ceremóniájának: 2023. május 6-án, egy szombati napon tartják majd a Westminster-apátságban. Mindezt a Buckingham-palota sajtócsapata jelentette be. A ceremónián a király mellett ott lesz hitvese, Kamilla is.

A palotától azt is jelezték, a ceremónia ötvözi majd az ősi és modern stílust, hiszen a régi hagyományok fontosak az uralkodói háznak. Károly 74 éves lesz ekkor, ezzel ő válik majd a legidősebb brit uralkodóvá, akinek korona kerül a fejére.

Érdekesség, hogy május 6-ai nap a király unokájának, Archie-Harrisonnak is a születésnapja, aki 2019. május 6-án született.

