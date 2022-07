Elon Muskról félmeztelen lesifotót posztoltak a Twitterre, a milliárdos úgy véli, talán többször kéne póló nélkül mutatkoznia

Elon Muskot bár nemrég beperelte a Twitter, mivel a milliárdos visszatáncolt a platform megvásárlásának 44 milliárdos üzletétől, úgy fest, továbbra is aktív felhasználója az oldalnak.

Tegnap ugyanis egy Twitter-profil közzétett egy lesifotót, amin a SpaceX és a Tesla vezérigazgatója félmeztelenül, derekán egy törülközővel, egy pohár itallal a kezében látható. A kép a cikk megjelenésekor közel 31 ezer kedvelést számlál, és többek között maga Elon Musk is hagyott alatta egy kommentet.

– írta a milliárdos, aki azt is jelezte, hogy már visszatért a nyaralásáról, ami alatt a szóban forgó fotó is készült róla.

Musk kommentjét egyébként közel 80 ezren lájkolták a cikk élesedéséig.

Fuck yea I got my $ behind this man.

So so many other smart investors. @elonmusk pic.twitter.com/Z3irAGDcQF

— Teslaconomics (@Teslaconomics) July 18, 2022