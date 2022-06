Lehet, hogy évek óta vashiányos vagy, és még csak nem is sejtetted

Nehéz azonosítani a vashiányt, mert nem hirtelen alakul ki, és legtöbbször a tünetek sem egyértelműek.

Sokan hosszú éveket élnek le úgy, hogy alattomosan kínozza őket a vashiány, és közben fogalmuk sincs, hogy pontosan milyen problémától szenvednek. Ennek legfőbb oka, hogy a vashiányt nagyon nehéz azonosítani, hiszen jellemzően olyan tünetei vannak, amelyek számos egyéb betegségnél is előfordulhatnak. Ha valaki épp fáradtsággal, energiahiánnyal, gyenge immunitással vagy folyamatos szédüléssel küzd, nem biztos, hogy elsőre a vashiányra kezd gyanakodni.

Ahogy azt sem gondolnánk feltétlenül, milyen nagy szükségünk van a vasra. Pedig a szervezet ennek a nyomelemnek a segítségével képes csak a hemoglobint, a vörösvértestek oxigénszállító proteinjét előállítani. Ha a vérben nincs elég hemoglobin, a szerveink, izmaink egyszerűen nem jutnak elég oxigénhez, és nem fognak úgy teljesíteni, ahogy azt alapesetben el lehetne várni tőlük. Vasra szükség van, a vasraktárakat folyamatosan újra kell tölteni, hogy minden területen százszázalékosan tudjunk funkcionálni.

A másik dolog, ami igencsak megnehezíti a vashiány felismerését, hogy az nem hirtelen, hanem lassan, szinte észrevétlenül alakul ki, ahogy egyre jobban megfogyatkoznak a szervezet vasraktárai. Vashiányt okozhat – a velünk született betegségeken túl – a nem megfelelő étrend, ami nem biztosítja szervezetünk számára kellő mértékben a nyomelemeket, de lehet oka bélgyulladás is, ami az étkezéssel bevitt vas felszívódását akadályozza meg. Továbbá vannak olyan élethelyzetek – például a várandósság vagy a tinédzserkor –, amikor a szervezetnek jóval több vasra van szüksége.

A legrosszabb, amit tehetünk, hogy érzékeljük a folyamatosan kialakuló, bővülő és erősödő tüneteket, de nem foglalkozunk velük, hiszen azok kezdetben csak alig észrevehetők. Megtanulunk velük együtt élni, hiszen egy kis fejfájásba vagy aluszékonyságba még senki nem halt bele. Pedig pár apró változtatással, kis odafigyeléssel, elsősorban kiegyensúlyozott étrenddel és megfelelő vaspótlással sokat tehetnénk a testünk és a lelkünk egészségéért és az életminőségünkért.

A vegán és a vegetáriánus életmód szerint élők itt egy kis hátrányból indulnak, mivel a vas legjobban az állati eredetű ételekből, így a vörös húsokból, belsőségekből, csirkéből, tojásból, halfélékből hasznosul. Aki viszont ezek közül egyiket sem akarja fogyasztani, még mindig szorítkozhat a különböző magvakra, amelyek szintén bővelkednek vasban. A hüvelyesek, köztük a lencse, a fehérbab és a borsó ugyancsak kiváló forrásai a nyomelemnek, nem beszélve a quinoáról vagy a kölesről, de ha valaki a zöldségek megszállottja, spenótot és sóskát is ehet bőséggel.

Sok esetben viszont a megfelelő étkezés önmagában nem elég, még így is szükséges a vaspótlás. Ilyenkor érdemes orvos tanácsát kérni, aki vérvételt követően megfelelő vaspótlót tud ajánlani. Egyértelmű tünetek esetén választhatunk vény nélkül is megvásárolható készítményt a gyógyszertárakban vashiány kezelésére, vagy akár megelőzésre is.

