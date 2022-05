Bereményi Géza elmondta, hogy tudta meg, hogy Pásztor Anna nem az ő lánya

A minap Bereményi Géza volt Kadarkai Endre vendége a Szavakon túl című műsorban. A közel egyórás beszélgetés során a 76 éves író-rendező Pásztor Anna énekesnővel való kapcsolatáról is mesélt, egy eddig nem hallott történetet is elárult.

Mint mondta, az énekesnő édesanyjával annak idején elváltak útjaik, majd amikor egy napon újra találkoztak, „felelevenítették a régi dolgokat”. Ezt követően ismét elszakadtak egymástól, ám később kiderült, hogy Udvarnoki Edit gyereket vár. Az író a nevére vette a babát. 18 évvel később Pásztor Anna édesanyja és új párja –akinek ma az énekesnő a nevét is viseli – jelezték az író felé, hogy szeretnék, ha a férfi a nevére vehetné a lányt, Bereményi viszont tiltakozott, mondván, Anna az ő lánya. Évekkel később derült ki, hogy mégsem.

Újabb 2-3 év telt el. Anna már 19-20-21 éves lehetett, amikor jött, hogy kenetet szeretne tőlem szerezni. Mondtam, hogy jó. Hozzánk is költözött, velünk élt egy-két évet, mert összekülönbözött a szüleivel

– kezdte a történetet az író, aki megkérdezte az énekesnőtől, hogy hány „riválisa” lehet még apaként.

Végül magától Pásztor Annától tudta meg, hogy nincs közöttük biológiai értelemben vett kapcsolat, az író viszont biztosította az énekesnőt, hogy ez nem változtat az iránta érzett szeretetén.

Rögtön mondtam neki, hogy Anna, te akkor is az én lányom leszel. Azóta is a lányomnak tekintem, nagyon szeretem. Nem azért, mert hozzászoktam, hanem mert megérdemli, és talán én is megérdemlem