Ezért nem érzünk ízeket és szagokat, ha el van dugulva az orrunk

Bár manapság nagyon nehéz elvonatkoztatnunk, mégsem kell rögtön a legrosszabbra gondolnunk, ha váratlanul nem érezzük az ízeket és szagokat, elvégre ezt az állapotot egy egyszerű nátha is előidézheti.

Két éve már, hogy az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 megjelent a világban, a kialakuló pandémia pedig mindannyiunk életét fenekestül felforgatta. Azóta bármilyen megbetegedés tüneteit tapasztaljuk magunkon, sokunk legelső gondolata az, hogy akár covidosak is lehetünk. A korábban uralkodó variánsok idején jellemző tünet volt az ízlelés és szaglás elveszítése. Belegondolni is nehéz, hányan eshettek pánikba amiatt, ha hirtelen nem érezték többé a reggeli kávé illatát… Holott a szaglásunkat és ízlelésünket akár egy kisebb megfázás is károsíthatja.

De hogyan is működik mindez?

Ahhoz, hogy elkerüljük a felesleges pánikot, érdemes tudatában lennünk annak, milyen folyamatok játszódnak le a szervezetben, ha elkapunk egy megfázást, vagy ha esetleg influenzásak leszünk.

Amikor az ízérzékelés „elvesztéséről” vagy csökkenéséről beszélünk, valójában a szaglásminőség romlásáról van szó. Ez teljesen tipikus jelenségnek számít felső légúti fertőzés esetén. Kutatások igazolják, hogy az influenzaszerű megbetegedések 60 százalékánál előfordul az ízérzékelés és a szaglás csökkenése, amivel az őszi és téli időszakban elég sokan szembesülnek is. Szerencsére nem kell tartósan berendezkedni erre az állapotra, hiszen amint elmúlik a betegség, ez az érzékelésünk is visszatér majd.

A szaglásvesztés hátterében az orrdugulás áll.

Amikor levegőt veszünk, az orrüregen beszívott levegő párásodik és megtisztul, ebben pedig kulcsszerepe van az orrnyálkahártyának. Ez a nyálkahártya egy erekben gazdag terület, ami gyulladás esetén rendszerint megduzzad – ez az oka az orrdugulásnak –, ám ennek több kellemetlen következménye lehet: egyrészt az orron keresztül akadályozottá válik a levegővétel, így az oxigén nehezebben jut el a tüdőbe, másrészt az ételekből felszabaduló aromák sem jutnak el az érzősejtekhez, megfosztva minket az összetett ízérzékeléstől.

Amint említettük, a betegség elmúltával általában az orrdugulás is megszűnik, ám a kellemetlenségek elkerülése végett természetesen addig is kezelhetjük a panaszokat. Segíthet például az illóolajok, párologtatók használata, illetve az érösszehúzó hatású, orrdugulást csökkentő orrcseppek, orrspray-k alkalmazása. Nem árt azonban vigyázni ezekkel a készítményekkel, mert ha túl sokáig használjuk őket, könnyen ördögi körben találhatjuk magunkat. Az orrspray-kben található hatóanyagok ugyanis érösszehúzó hatásúak, ám ha túlzásba esünk, azzal csak azt érjük el, hogy a nyálkahártyánk egyre jobban megduzzad, emiatt egyre több és több spray-t kell befújnunk, hogy lelohasszuk azt. Nem véletlen, hogy az ilyen készítmények maximum egy hétig használhatók biztonsággal.

A szaglás elvesztése tehát lehet bármennyire félelmetes, mégsem akkora tragédia, mint amilyennek elsőre tűnhet. Ha ilyet tapasztalnánk, tanácsos időben szakorvoshoz fordulni a gyógykezelés megkezdése céljából, függetlenül attól, hogy koronavírus-fertőzésről, influenzáról, közönséges nátháról vagy éppen allergiáról van szó.

