Már több mint félmillió dollárt gyűjtött a tongai zászlóvivő, hogy segítsen országának a vulkánkitörés után

Már több mint félmillió dollárt gyűjtött eddig a tongai zászlóvivőként ismertté vált Pita Taufatofua, hogy segítsen országának a vulkánkitörés után – írja a Daily Mail.

A sportoló a Gofundme oldalon indított gyűjtést, jelenleg közel 540 ezer dollárnál jár a számláló.

Taufatofua azt mondta, hogy a pénzt a leginkább rászorulókhoz fogják eljuttatni, illetve az utak, iskolák és kórházak helyreállítására fordítják. Az olimpikon emellett folyamatosan posztol és tájékoztatja követőit a közösségi oldalain a fejleményekről.

https://t.co/sa5Jl3AQUE Our official fund link for those looking to help in any way. Feel free to share

Ofa atu

Pita

— Pita Taufatofua (@pitaTofua) January 16, 2022