Öt nyomós ok, ami miatt évente vizsgáltatom a prosztatámat

A férfiasság kevéssé ismert, ám annál fontosabb eleme a prosztata. Sokáig szinte nem is veszünk tudomást a létezéséről, ám ha a „vészjelzéseit” figyelmen kívül hagyjuk és nem tesszük meg a kellő óvintézkedéseket, hamarosan érezni fogjuk, ha netán hibásan működik. Érdemes tehát vigyázni rá, mert jöhet a baj, ami meglehetősen negatívan befolyásolja a szexuális életünket, rosszabb esetben pedig akár végzetes következménye is lehet.

1. Nem fog menni a szex

Mint a legtöbb férfinak, így számomra sem létezik rosszabb rémálom annál, hogy elveszíthetem a férfiasságomat. Tisztában vagyok vele, hogy egy gyulladt prosztata tönkreteheti a szexuális életemet és az egész párkapcsolatomra rányomhatja a bélyegét. A gond azzal van, hogy hajlamosak vagyunk az alig észrevehető tünetekre rálegyinteni, pedig a legalattomosabb betegségek szinte mind így kezdődnek. Először csak a vizelet csíp kicsit pisiléskor, aztán az érzés egyre kellemetlenebb lesz, végül az ejakuláció válik pokolian fájdalmassá. Várjuk, hátha az egész elmúlik majd „magától”, hiszen a múltkor már kicsit mintha jobb lett volna… Végül odáig fajul a dolog, hogy elkezdünk kifogásokat gyártani, kibúvókat keresünk, csak hogy ne kelljen a párunkkal együtt lennünk, ami viszont megmérgezheti a kapcsolatot. A halogatásnak pedig könnyen az lehet a vége, hogy mire rászánjuk magunkat, hogy orvoshoz forduljunk, a betegség már súlyossá vált.

2. Terméketlenné válhatok

Nem is gondolnánk, hogy a prosztatának a szexuális aktus során, pontosabban az utódnemzésben mennyire fontos szerepe van. A prosztata váladéka ugyanis az ondó részét képezi, felhígítja azt. Elsődleges feladata, hogy elősegítse és serkentse a spermiumok mozgását, ennek köszönhetően pedig megkönnyítse a petesejtek sikeres megtermékenyítését. A hüvelybe jutott sperma az ondóhólyag váladékában lévő fibrinogén hatására megalvad, ami megakadályozza, hogy idő előtt kicsorogjon a női nemi szervekből. Az alvadékot ezután a prosztataváladék enzimei fokozatosan feloldják, közben pedig a hímivarsejtek már megkezdik önálló útjukat a petevezetékben várakozó petesejt felé. A prosztata a problémái a sterilitáson túl számos más betegség kialakulásához vezethetnek, ami merevedési zavarokat vagy akár impotenciát is okozhat.

3. Visszatérő fájdalom, vizelési gondok elkerülése

A dülmirigy – mind elhelyezkedése, mind működése szempontjából – szoros kapcsolatban áll a húgycsővel. Egyes megbetegedései esetén a prosztata tényleges fizikai akadályt állíthat a vizelet távozása elé. A többnyire bakteriális fertőzés által előidézett prosztatagyulladás, valamint a prosztata jóindulatú megnagyobbodása vagy rosszindulatú daganata egyaránt eredményezhet gyakori vizelési ingert és vizeletürítési nehézségeket. Mindehhez fájdalom és égő, csípő érzés, esetenként akár hidegrázás is társulhat, valamint nehezített vizeletürítés és vizeletpangás is felléphet az érintetteknél.

4. A krónikus kismedencei fájdalom miatt már pszichológushoz is kell járni

Minden ülőmunkát végző férfinál megvan a veszélye a krónikus kismedencei fájdalom kialakulásának. A betegség főként a 20-50 év közötti férfiakat érinti. Hozzájárulhat persze a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, a kevés folyadékfogyasztás és a mozgásszegény életmód is: gyakorlatilag bármi előhívhatja, ami a mai, modern életvitel velejárója, elsősorban mégis a stressz okolható érte. A már kialakult betegség erős fájdalommal párosul, a rengeteg vizsgálat és a reményvesztettség pedig akár pszichoszomatikus zavarokat is okozhat. A megélt testi szenvedés miatt a valódi gyógyuláshoz az orvosi segítség mellett rendezni kell azokat a többnyire pszichés tényezőket is, amelyet kiváltották a betegséget. Az urológus mellett érdemes tehát pszichológushoz is fordulni.

5. Prosztatarák megelőzése

A prosztata (dülmirigy) rosszindulatú daganata a férfiak leggyakoribb tumoros betegsége. Idejében felfedezve, azaz még a konkrét tünetek (csontfájdalom, gyengeség, vérszegénység, fogyás, vérvizelés, csonttörés, deréktáji fájdalom, vizelési panaszok, gyakori vizelés, a szerv tömegének növekedése, véres ondó ürítése) megmutatkozása előtt jól gyógyítható, ezért van nagy jelentősége a szűrővizsgálatoknak. Az Országos Onkológiai Intézet rákregisztere alapján évente több mint négyezer prosztatarákos megbetegedést diagnosztizálnak Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a felnőttkorú férfiak körében ez a második leggyakoribb rákos megbetegedés (a hörgők és a tüdő rosszindulatú daganata után). Főként az ötven év feletti korosztályra nézve magas a kockázat, tehát az ötödik iksz betöltése után érdemes évente prosztatavizsgálatot végeztetni.

