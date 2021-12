Ledőlt Eb-trófea, lövöldözés, madártámadás: durva éve volt a tévéseknek

Időjárás-jelentés, csuklás, böfi, szellentés, egyik kutya, másik foci-Eb: a legviccesebb tévés bakik 2021-ből.

Tavalyi tévés bakiparádénkban kiemelten foglalkoztunk a távmunkás szituációkkal: a koronavírus miatt a műsorvezetőknek és az interjúalanyoknak is új volt a helyzet, hogy home office-ból kellett dolgozniuk, és ez nem kevés vicces szituációt eredményezett. Nem volt ez másként idén sem.

Martin Smolek cseh külügyminiszter-helyettes például otthonából nyilatkozott az egyik hírtelevíziónak, amikor váratlanul a háttérben megjelent a kisfia, és azt mondta:

Apa, kakilnom kell.

Děti ve vysílání? Tohle se během pandemie muselo stát snad ve všech velkých médiích. Dnes tedy i u nás… 🙂 pic.twitter.com/0H8AGmVpbq — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) May 21, 2021

Egy új-zélandi miniszter, Carmel Sepuloni is egy életre megtanulta, hogy ha saját lakásában ad interjút, be kell zárni az ajtót. A politikus is a fiának köszönheti a tévés bakit, a srác ugyanis szó szerint bemutatta a tréfarépát: a háttérben egy péniszre emlékeztető zöldséggel hadonászott, miközben édesanyja a Zoomon a szociális intézményekről beszélt.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu — Carmel Sepuloni (@CarmelSepuloni) August 30, 2021

Most pedig: sport

Sporthíreink következnek, először is kapcsoljuk Bukarestet, ahol tavasszal látható volt a labdarúgó Európa-bajnokság trófeája. Sajnos nem vigyáztak rá eléggé.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i — Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021

Ritkán esik szó a magyar sajtóban az angol krikettbajnokságról, és az alábbi videó sem a pályán zajló izgalmas jelenetek miatt került a hírekbe. Hanem amiatt, mert a Sky Sports nézői élőben láthatták, ahogy egy szurkoló ráharap a barátnője mellére.

Ha már az erotikánál járunk, meg kell említenünk Nick Cannon esetét: a színész-humorista-rapper-tévés november végén viszonylag szűk, testhez tapadó öltönynadrágban állt a kamerák elé saját showműsorában, és ebből mém született. Nem tesszük közzé a képeket, amiken bekarikázva látható a rémületes méretű testrész, hiszen az már 18+ kategória lenne, inkább csak megmutatjuk a videót. A legenyhébb visszajelzés az volt, hogy Cannonnak azonnal Only Fans-oldalt kellene indítania.

Üvöltő szelek

Hát igen, az alsógatya(humor) minden bakiparádé kötelező eleme, és nem hiányozhat egyetlen összeállításból az élő adásban kicsúszó büfi/puki sem. Igen ritka eset azonban e kettő együttállása, azaz amikor a gázkibocsátás lent és fent egyszerre történik meg, ráadásul a kamerák kereszttüzében – de idén ilyen is előfordult. Wendy Williams volt az elkövető, aki már tavalyi összeállításunkban is szerepelt egy tévés pukizás jóvoltából. Idén ennek a mutatványnak köszönheti, hogy beválogattuk:

DID WENDY WILLIAMS JUST BURP N FART AT THE SAME TIME?? I- 😭😭💀💀 pic.twitter.com/aXvbP9SZvw — Faiisal 💫 (@Faiiiisal) March 15, 2021

Lehet egyébként az ilyesmit profin is csinálni, mintha észre sem venné a stúdióban ülő szakember a történteket – viszont a most következő időjós nem kezelte ennyire jól a helyzetet. Nem elég, hogy végig csuklik az időjárás-jelentés közben, de minden egyes csuklás után elnézést is kér.

Jön még a kutyára dér

Az időjósok amúgy is a leggyakoribb szereplői a bakiparádéknak, az idén is számos mókás pillanatot szolgáltattak a tévénézőknek. Vagy ha épp nem ők, akkor a közelükben feltűnő kutyák.

A kutyák vs. időjósok kategória idei másik éremesélyese Carol Kirkwood meteorológus jelenete, amely arra bizonyíték, hogy a kutyák nem csak a bajból húzzák ki az embert. Hanem a képernyőről is.

Ebben a műfajban azonban idén az orosz Mir televízió kutyája vitte el a pálmát, illetve dehogyis a pálmát.

A dog in Russia grabbed the reporter’s microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt — Ali Özkök (@Ozkok_A) April 2, 2021

Az állatbűnözés újabb eklatáns példája következik, ezúttal azonban nem kutya az elkövető: az ausztrál Reid Butler élőben jelentkezett be a Channel 9-on, amikor egy mondat közepén váratlanul leszarta egy madár. A tévés elképesztő profizmussal, pillanatnyi szünet közbeiktatása nélkül folytatta a koronavírus terjedéséről szóló riportot.

First and hopefully last time I cop a face full of bird poo midway through a @9NewsMelb live cross. 🐦 Going to buy a lotto ticket. Also, camo Trav is a legend for cleaning me up while the grab was playing. 🙏😂 pic.twitter.com/lPyyQuxjSD — Reid Butler (@reid_butler9) May 12, 2021

De a riporterek élete nem csak játék és mese

Hogy a tévések munkája mennyire kemény, arra nem a madárkakis eset a legjobb példa, hanem a most következő. Jeff McAdam, a Fox 5 televízió munkatársa San Diego utcájáról jelentkezett be, amikor a háttérben lövöldözés kezdődött.

Officer-involved shooting in the middle of my live report. Full story and footage on @fox5sandiego at 10 pic.twitter.com/aHZNpOBn17 — Jeff McAdam (@JeffMcAdamTV) March 2, 2021

Érthető, hogy ha valakit ennyi feszültség ér a munkahelyén, akkor olykor elveszti a türelmét, és idegrohamot kap. Callum Watkinson, a brit ITV riportere például azon borult ki, hogy élő bejelentkezése közben egy járókelő hülyéskedett a háttérben. A felvétel után a riporter odament a férfihez, és azt javasolta a neki, hogy „kurvára ne csináljon ilyet”, valamint hozzátette, ő sem megy be az illető munkahelyére, hogy „baszakodjon vele”. Kilátásba helyezte azt is, hogy „kurvára ki fogja ütni”, ha még egyszer beáll mögé.

Callum Watkinson from ITV Central does NOT appreciate being interrupted when is working. Here is a clip of the reporter ranting and raving at people who disrupted a broadcast on Broad Street, Birmingham. Video: ImJustBrum pic.twitter.com/Glxh6HBGcv — Luke Addis (@mrlkdds) June 11, 2021

A tévében dolgozók is csak emberek, nekik is van családjuk, erre a legjobb példa Jason Dumas esete: a kaliforniai tévésnek élő adás közben megszólalt a telefonja, de nem esett kétségbe. Sőt: azt is nyilvánosságra hozta, ki a hívó fél:

Az anyukám az.

Igazságtalan lenne, ha csak olyan felvételeket mutatnánk be, amin a televíziósokkal történik valami. Úgyhogy most következzék az utca embere, és az év legfájdalmasabb kerékpáros pillanata.

absolutely pearler live TV moment pic.twitter.com/6JoTJbBw86 — CAMWILSON (@cameronwilson) November 29, 2021

Arra is ügyeltünk, hogy nehogy magyar baki nélkül maradjon az összeállítás. Kapcsoljuk Berlint, ahol a köztévé riportere a koronavírus miatti szigorítások témájáról beszél az M1-en. A háttérben pedig feltűnik egy német nyugdíjas, aki egyáltalán nem örül annak, hogy a járdán mások is tartózkodnak.