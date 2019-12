Riporterre kattant disznó, rejtélyes szellentés és Kósa Lajos élőben: az év tévés bakijai

Az élő adás varázsa, 2019-es kiadás. Bénázás, bukás, brexit.

Mi mással kezdhetnénk, mint 2019 első pillanataival, és a férfival, aki a szilveszteri éjféli visszaszámlálás után – ahogy azt világszerte milliók teszik – megcsókolta a mellette álló ismerősét. Vagyis hát megpróbálta megcsókolni. A rendkívül kínos pillanatot rögzítette egy holland tévé, így másnap már a világon mindenhol arról cikkeztek a lapok (igen, mi is), hogy senkinek nem kezdődött olyan borzalmasan az új év, mint ennek a férfinak.

Folytassuk azzal az élő tévés bakival, ami 2019-ben a legnagyobbat szólt, és igen, ez itt egy közepes erősségű szóvicc, ugyanis egy pukiról van szó. De olyan pukiról, ami egy fél országot kommentelésre késztetett: az Amerikai Egyesült Államok lakossága hosszú órákig azon vitatkozott, hogy vajon az élő adásban felreccsenő hang kitől eredt.

Eric Swalwell kaliforniai képviselő novemberben a MSNBC csatorna Hardball című műsorának vendége volt; miközben válaszolt egy kérdésre, az adásba behallatszott egy hanghatás, ami kísértetiesen emlékeztetett egy fingásra. A nézők azonnal egymásnak estek: a hozzászólók fele szerint Eric Swalwell volt a tettes, a többiek Chris Matthews műsorvezetőt gyanúsították. És aztán jöttek a hangtechnikai és egyéb paraméterekkel alátámasztott érvelések, megszólalt a csatorna, és az egyik gyanúsított is. Itt elolvasható a puki-gate teljes és hiteles története, akit csak a lényeg érdekel, annak mutatjuk az inkriminált pillanatokat:

Talán sokan emlékeznek rá, hogy 2017 egyik legviccesebb, de mindenképp legemlékezetesebb tévés bakija az volt, amikor a BBC műsorán a dél-koreai kormányválságról beszélgettek egy külpolitikai szakértővel, és az élő Skype-interjúban a szakértő mögött hirtelen megjelentek a gyermekei. Nos, idén is történt hasonló eset, ráadásul most nem egy lakásban – azaz természetes előfordulási helyén – bukkant fel gyerek, hanem a tévéstúdióban. Az NBC News hírolvasója, Courtney Kube épp a szíriai helyzetről számolt be a kedves nézőknek, amikor váratlanul…

Sajnos minden évben akad olyan is – és ezzel átmenetileg kevésbé vicces vizekre evezünk – amikor földrengés zavarja meg az élő adást. Júliusban Los Angelesben a KCAL 9 tévécsatornán Sara Donchey és Juan Fernandez a nyolcórai híradót vezették épp, amikor elkezdett mozogni a föld. A bemondók illedelmesen elköszöntek („Hamarosan visszatérünk!”), majd bebújtak az asztal alá.

Ha már a vizekre evezést említettük, jöjjön egy szimbolikus vízbeesés: az utóbbi évek egyik legfordulatosabb – és legszomorúbb – szappanoperája, a brexit volt a témája egy riporter utcai bejelentkezésének, amikor a háttérben (mennyire szimbolikus!) egy biciklista kerékpárostul a vízbe zuhant.

Szintén nem úszta meg szárazon az orosz Jevgenyij Jevnyevics, a Match TV riportere, aki a CSZKA Moszkva-Ahmat Groznij bajnoki labdarúgó mérkőzés előtt jelentkezett be a pálya közepéről. Igen, arról a helyről, ahol a jobb helyeken a meccs előtt beindítják az öntözőrendszereket.

Bocs, nem tudunk elszakadni a vizes témától: jöjjön egy ukrán televíziós vita, amelyben egy idős úr (Ukrajna hőse amúgy) és egy blogger nem ért egyet valamiben (a Donbasz a téma), ezért Ukrajna hőse előbb felkéri vitapartnerét, hogy kussoljon, majd ráönti a pohár vizét (1:20-tól kezd kialakulni a forró hangulat).

Víz után hó: Tomasz Schafernaker, a BBC időjárás-jelentésében arról beszélt, hogy Amerikát már ellepte a hó, és mielőtt rátért volna, hogy elmondja, milyenek az európai kilátások, az okosórájából megszólalt Siri, a digitális asszisztens:

Nem várható hó az előrejelzésekben.

Íme az okoskodás pillanata:

When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast….😆

Az év egyik legviccesebb élő bejelentkezését egy görög malacnak köszönhetjük. Az adásban kapcsolják a Kineta városkában tartózkodó Lazos Mantikost, akinek az esőzések utáni katasztrofális állapotokról kellett volna beszámolnia, csakhogy – amint az rögtön a bejelentkezés után látható – a riporterre rákattant egy helyi sertés. Mantikos azt mondja, reggel óta üldözi a disznó, az állat ráadásul harap is.

Hogy azért hazai tartalmat is szolgáltassunk: végezetül következzék az év egyik legbizarrabb beszélgetése, amelyben Kósa Lajos élő adásban tudja meg, hogy dobpergés: élő adásban van (a lényeg 14:25-től jön).