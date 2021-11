Gombos Edina esküdt lett egy amerikai gyilkossági ügyben

Instagram-oldalán hosszan írt arról a már jó pár éve az Egyesült Államokban élő Gombos Edina, hogy esküdtnek hívták egy bírósági tárgyalásra. Mint részletezte, állampolgárként bárkit berendelhetnek, többedmagával kell ilyenkor döntenie arról, a vádlott bűnös vagy nem bűnös.

A műsorvezetővel egyébként tavaly májusban interjúztunk:

Több év kihagyás után újra adott interjút Gombos Edina, aki öt éve kiköltözött családjával Floridába. Azóta YouTube-karrierbe kezdett, ezzel kapcsolatban is kérdeztük az egykori műsorvezetőt.

A bírósági ügyet így részletezte:

Hétfőn reggel kellett megjelennem a bíróságon, amikor 5-6 tárgyalásra válogattak esküdteket a több száz behívott közül. Kiválasztottak, így az eskütétel után már egy tárgyalóteremben ültem, kb. 20 társammal együtt. A bíró, az ügyész, a vádlott és a két kirendelt védő jelenlétében kezdődött el az esküdtek végső kiválasztása (voir dire) egy gyilkossági ügy többnapos tárgyalására. Elképesztően stresszes és hosszadalmas a folyamat. Egyenként kellett bemutatkozni és magunkról beszélni, illetve arról, hogy voltunk-e már büntetve, ismerjük-e a vádlottat, stb. Majd kérdésekkel bombáztak bennünket, hogy felmérjék az alkalmasságunkat. Tesztelt a bíró, az ügyész és a védő is. Nagy nyomás volt rajtam a bírósági nyelvezet miatt. Jeleztem is, hogy nem angol anyanyelvűként tartok tőle, mennyire igazságosan tudnám megállapítani, hogy a vádlott bűnös vagy nem. Azt hiszem, ez segített abban, hogy a végső, mindössze 8 fős esküdtszékbe végül nem válogattak be.