A Pornhubon toboroz diákokat egy tajvani matektanár, és óriási sikere van

Hol máshol lehetne jobban elérni a kamaszokat?

Kívülállóként talán nem is gondolnánk, de a valóság az, hogy a különtanárok munkaerőpiacán is öldöklő küzdelem zajlik nap, mint nap az iskolaidőn kívül is tanulni hajlandó diákok kegyeiért. Itt azonban különösen nehéz kitűnni, hiszen a legtöbben ismerettség, esetleg az árak alapján választanak maguknak magántanárt, egészen ritka az, hogy valaki olyan különlegességgel rukkoljon elő, amivel képes tömegével bevonzani az ismeretlen tanulókat.

Egy tajvani matektanárnak sikerült, nem is akárhogy. Chang Hsu ráadásul olyat húzott, ami nem csak egy csomó új diákot eredményezett neki, hanem még az Insider is felkereste. A férfi ugyanis a Pornhubra, a világ egyik legnagyobb pornóoldalára kezdte feltöltögetni a videóit. Itt értelemszerűen nap kérhetett pénzt a megtekintésért, de nem is ez volt a célja.

Chang az interjúban elmondta, marketingfogásnak szánta az egészet, a Pornhubra költözéssel azt akarta elérni, hogy a többi magántanárhoz képest sokkal jobban el tudja érni a kamaszokat. A számításai pedig tökéletesen bejöttek, mert nem elég, hogy néhány hónap alatt összegyűjtött 6990 feliratkozót, és átlagosan 20 ezer megtekintést produkálnak a videói, Chang elmondása szerint nem egy diákot sikerült toboroznia azok közül, akik a Pornhubon találtak rá.

Jó kérdés, hogy ez okoz-e neki nagyobb büszkeséget, vagy az, hogy úgy ő a 685. legnépszerűbb videós az oldalon, hogy egy pillanatra sem meztelenkedett még.

Mert azt ugye mondani sem kell, hogy Chang minden videójában teljesen felöltözve, a tábla előtt áll, így tartja meg az óráit. A lapnak ugyanakkor elmondta, próbált más pornóoldalakon is érvényesülni a matekos videóival, de mindenhonnan kidobták, mert még csak egy meztelen felsőtest sem került elő sehol.

Bár tényleg kevés kivetnivaló lenne abban, ha most idetennénk Chang csatornáját, azért mégsem tesszük meg. Aki nagyon szeretné, changhsumath666 néven megtalálja az oldalon.