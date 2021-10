DWTS: Ha valamire nem számítottunk, az Ördög Nóráék Addams Family jelmeze

Összehangolt jelmezben érkezett meg a stúdióba a zsűri.

A szombati Dancing With The Stars adása Dobó Katáék kiesése mellett amiatt is izgalmas volt, mert Halloween idején a négy tagú zsűri úgy döntött, ők is feldobják kicsit a szettjeiket valamilyen beöltözéssel. A tematika végül az örök klasszikus Addams Family — A galád család című film volt, melyben a család különböző tagjainak öltöztek be. Ördög Nóra Morticia Addams-szet választotta, de a zsűrik közül bemutatkozott Wednesday és Gomez is.

A beöltözés különben tényleg jól sikerült, elég komolyan vették a feladatot, mivel simán elhinnénk például Kováts Csanád Gergelyről, hogy tényleg a film egyik jelentéből lépett ki. Ördög Nóra még egy közös képet is posztolt magukról: