Liptai Claudiának orvosnál ért véget egy házibuli: Azt mondta, ha nem akarok megvakulni, ki se mozduljak otthonról

Liptai Claudia és férje közös rádióműsorok legutóbbi részében régi házibulis élményeikről meséltek, ami nem mindig végződött vidáman. A színésznő például egy alkalommal orvosnál kötött ki.

Valamikor hajnali 4 körül fejeződött be a házibuli, elég fáradt voltam, éreztem a szememen is, hogy megviselte az éjszaka. Gondoltam kérek a házigazdától egy szemcseppet és segítek ezen. A kezembe is nyomott egyet én pedig 2-2 cseppet bele is csepegtettem. Alig telt el egy kis idő, egyre rosszabbul láttam. Azt hittem a fáradtságtól, de mikor már tényleg alig láttam szóltam a többieknek. Kiderült, hogy nem szemcseppet, hanem a házigazda pupillatágító cseppjét kaptam, amit egy műtét előtt kellett használnia. Még egy halálfej is volt rajta, maximum egy cseppet lehetett volna használni, én viszont dupláztam. Azonnal elindultunk az orvoshoz, én fekete napszemüvegben, fekete lepellel a fejemen, ugyanis a pupillámmal nem bírtam elviselni a fényt. Az orvos ellátott és azt mondta, ha nem akarok megvakulni másfél napig ki se mozduljak otthonról, a sötét szobából. Kész szerencse, hogy megúsztam ennyivel