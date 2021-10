Földönkívüliek bukkantak fel a KESMA tévéjében, de Joshi Bharat helyreteszi őket

Nemrég indult a tévés új, misztikumot, furcsa történeteket és hátborzongató helyszíneket ígérő műsora Rejtélyek nyomában címmel az OzoneTV-n. Ha leülünk elé, valóban nagy utazásokban lehet részünk, és nem csak földrajzi vagy csillagászati értelemben, hanem a történelem viszonylatában is, hiszen a műsor úgy néz ki, hogy több részletben levetítenek egy Ősi idegenek epizódot – amit aztán Joshi két vendég segítségével kontextusba helyez. A rejtélyekkel együtt a Hihetetlen magazin hivatalosan is megérkezett a kormánymédiába.

Joshi Bharat már nemcsak az emberi érzelmekről beszélget a képernyőn (a LifeTV-n futó Őszintén! Joshival és Ébredj velünk extra házigazdájaként), hanem a misztikumról is, méghozzá a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány másik csatornáján, az OzoneTV-n – melynek történetesen szintén az életbeli új partnere, Mészáros Lőrinc exfelesége, Kelemen Beatrix a vezetője.

A Rejtélyek nyomában a beharangozója alapján ígéretesen hangzik, mármint ha az ember szereti az összeesküvés-elméleteket és a bolygónkat a történelmünk során (vagy még azelőtt) meglátogató földönkívüli lényekkel kapcsolatos teóriákat.

Misztikum, rejtélyek, furcsa történetek, fekete lyukak, hátborzongató helyszínek. Az a közös bennük, hogy ezek mindegyike összefüggésbe hozható földönkívüli tevékenységekkel egyes teóriák szerint. Az OzoneTV új sorozata ezeket a történeteket vizsgálja, a titkok nyomába eredünk. Összeesküvés-elméletek vagy valóság? Megfejtést nem ígérhetünk, de izgalmas gondolatokat és érdekes vendégeket igen

– szól az ajánló, ami a paleoasztronautika iránt nyitott tévénézők érdeklődését egészen biztosan felkelti. (A földi és a földönkívüli élet évezredes kapcsolatát felvető elméletről itt olvashatnak többet, akiket cikkünk felcsigázott.)

Sajnos azonban ki kell ábrándítanunk azt, aki ezután felcsapná a műsorújságot, hogy megnézze, mikor adják az új sorozatot – egyébként szombat esténként 21:30-tól –, az eddig leadott két epizód ugyanis annyi volt, hogy több részletben levetítették az őseinkkel kapcsolatban álló földönkívüli lényekről szóló elméletet a tömegkultúrában meghonosító műsor, az Ősi idegenek egy-egy epizódját – amit Joshi és a vendégei aztán tovább boncolgattak könyvtárszobának beillő díszlettel és sejtelmes zenével a háttérben.

Paleoasztronautika „szakértőktől”

Bár az elméletek, amelyek szerint a bolygónkon élő emberek már többször is találkozhattak földönkívüli civilizációkkal, a tudomány szemszögéből vizsgálva meglehetősen vitathatók, az OzoneTV stábja nem riad vissza attól, hogy az ózonrétegen túlra merészkedjen. Ehhez a legjobb helyre fordultak segítségért, ugyanis már a legelső epizódban feltűnik a paleoasztronautika tanait a Nazca-vonalak vizsgálatával megalapozó svájci író, Erich von Däniken és az őrült tudós mémként, valamint az eredeti műsor mozgatórugójaként is legendássá vált Giorgio Tsoukalos is – utóbbival többi között a tudomány irántuk táplált szkepticizmusáról és a Pentagon ufóvideóiról is beszéltünk tavaly.

Az október 9-én sugárzott első epizód rögtön olyan, sokak által ufótevékenységek gócpontjainak tartott rejtélyes helyek bemutatására vállalkozik,

mint a Bermuda-háromszög,

a Mexikóban található, a rádiójeleket állítólag természetesen blokkoló Mapimí-medencei Csendes Zóna

és a perui Puerta de Hayu Marca portálszerű építménye.

Az eddig felsorolt szereplőkön túl a paranormális jelenségekkel foglalkozó, főként a sci-fi világában alkotó író és műfordító, Nemere István – akit a 90-es évek akciófilmjeinek szerelmesei onnan ismerhetnek, hogy állítása szerint tőle nyúlták a Sylvester Stallone és Wesley Snipes utópikus párharcát bemutató A pusztító történetét – és Császár Előd segíti a látottak értelmezésében a nézőket a budapesti stúdióban. Utóbbi bevallottan csak a téma rajongója, így szakértelméről nem lehet túl sokat megtudni, arról viszont igen, hogy szívesen elutazna a Marsra, ha a visszaútja is garantált lenne.

A Föld szívcsakrájától a bolygón kívülről származó földi életig

A műsor legelején a megmagyarázhatatlan helyek kapcsán Joshi „a Föld szívcsakrája Dobogókőn van” elméletet is megpróbálja bedobni, hogy megérezzük, ezek a jelenségek kis hazánkban is előfordulnak, de az alapvetően nyitott Nemere István rögtön szkepticizmusának ad hangot ebben a kérdésben, bő fél órával később viszont már maga teszi fel a kérdést:

Lehet, hogy az emberi civilizáció maga is földönkívüli létforma, mert a földönkívüliek beavatkozása nélkül nem jöhetett volna létre értelmes élet a bolygón? És akkor mi magunk is idegenek vagyunk?

Majd meg is válaszolja saját kérdését a műsorra jellemző „nem lehet bizonyítani, de kizárni sem” stílusban: egyes mainstream tudományos berkekben ignorált elméletek szerint „a földi élet a számítógépes szimulációkkal visszavezetve nem keletkezhetett a Földön, mivelhogy (…) körülbelül több mint tízmilliárd éves fejlődésen kellett átmennie”.

„De hát 4,5 milliárd éve van a Föld” – vág közbe a műsorvezető az író feltevését erősítve, aki azt reagálja rá: éppen ez a bizonyíték, hogy igaz lehet ez az elmélet. Nemere a 20. század első felének meghatározó, földi élet kialakulását magyarázó Alekszandr Oparin-féle „ősleves” elméletet egyenesen nevetségesnek nevezi ezen a ponton, majd megemlíti, hogy az űrben üstökösökön vagy máshogy vándorolva terjedő életről szóló pánspermium elméletet – melynek feltételezhetően ő is a híve – először a 19. században írta le egy Nobel-díjas svéd tudós. (A beszélgetésre jellemző ugrándozások mintájára most mi is ugrunk egy kicsit.)

Minden földi élőlénynek a genetikai kódja azonos, vagyis a sárgarépáé ugyanúgy, mint az emberé, a vaddisznóé ugyanúgy, mint a rozsé, tehát ez az egyszeri és egy helyi keletkezésre utal

– mondja kicsit később Nemere, majd arra a következtetésre jut, hogy ez nem lehet véletlen – és bumm, a szemünk láttára kristályosodik ki az irányított pánspermium-elmélet, amit Joshi röviden és tömören úgy foglal össze, hogy

egy tőről fakadunk.

Miután ezt a témát „nem lehet kizárni” alapon megbeszélik, olyan kiábrándító válasz következik, ami inkább csak további kérdéseket vet fel: a konklúzió ugyanis az lesz, hogy ha van is értelmes élet a világűrben – amit ugye nem lehet kizárni –, akkor sem fogják az idegenek felvenni a kapcsolatot velünk addig, amíg nem állunk megfelelő fejlettségi szinten.

Ha ismerősen csengenek ezek a gondolatok, az azért lehet, mert pontosan erről szól az egyik, másodgenerációs Star Trek-film is, az 1996-os Star Trek: Kapcsolatfelvétel, amelyben Picard kapitány (Patrick Stewart) által vezetett USS Enterprise legénysége a múltba utazik, hogy segítsen az első univerzumból is értékelhető űrhajó elkészítésében, és valóban megtörténjen az emberiség űrkorszakba lépését elindító találkozás.

(A szintén a KESMA-birodalomhoz tartozó videómegosztón, a Videán egyébként az egész film megnézhető magyarul, de nem bátorítanánk senkit kalózkodásra.)

Az idegenek és a Harmadik Birodalom

A második részben egy óriási téridőugrással vissza is térünk a 20. századba: az epizód témája, hogy a nácik kapcsolatban álltak-e a földönkívüliekkel, és a háború végén valóban sikerült-e saját repülő csészealjat gyártaniuk – Joshi szakértő barátai pedig Szűcs Róbert, a Hihetetlen magazin főszerkesztője, valamint az Origo tudomány rovatát vezető Elker Tamás.

Ebben az etapban szó van sok mindenről, a nácik Wunderwaffe nevű csodafegyverétől kezdve az állítólag általuk épített Haunebu nevű repülő csészealjakon, a Die Glocke, azaz A harang névre keresztelt repülő szerkezeten át a nácik okkultizmushoz fűződő viszonyáig és a magukat az árjákig visszavezető mítoszáig.

Sőt, a náci csészealjak és a náci okkultizmus között a műsor szerint még kapcsolat is lehet.

Maria Orsic, a Vril társaság szerb vezetője is szóba kerül, akiről azt kell tudni, hogy úgy kívánt kapcsolatba lépni az idegenekkel és az általuk meghatározónak tartott Vril energiákkal, hogy sosem vágatta le a haját, mert úgy vélte, a haja antennaként funkcionál. Állítólag ő rajzolta le a repülő csészealjak első terveit a 20-as években az idegenek sugallatára, majd bemutatta a náciknak, akik ezekre a rajzokra alapozták a későbbi terveiket – osztja meg a teóriát Szűcs Róbert.

A beszélgetések alatt meglepő módon éppen az Origo újságírója az, aki a leginkább képviseli a tudományos mainstream álláspontját, bár abban láthatóan mindnyájan egyetértenek, hogy a Harmadik Birodalom rakétakísérletei úttörőnek számítottak, ahogy abban is, hogy a nácik és a földönkívüliek feltételezett kapcsolata csupán egy összeesküvés-elmélet – ami már-már hihetetlenül hangzik a Hihetetlen magazin főszerkesztőjének szájából azoknak, akik valaha is a kezükbe vették a lapot, mondjuk, azért, mert a címlapja alapján összekeverték a Riposttal.

A „nem lehet bizonyítani, de kizárni sem” hozzáállás szellemében ez a beszélgetés is kedélyesen zajlott, például abban is egyetértés látszott, hogy az első dokumentált űrutazás a hinduk szent szövegeiben, a Védákban található. Sikerült kikerülni az egyetlen igazinak tűnő nézeteltérést is, ami az Indiából bábszínészként Magyarországra érkezett műsorvezető és a Hihetetlen magazin főszerkesztője között okozott majdnem kisebb bonyodalmat, mikor a szvasztika és a nácik eredetmítosza volt a terítéken.

Szűcs ugyanis a műsor első felében arról beszélt, hogy a nácik által építgetett eredettörténetük szerint ők úgy gondoltak magukra, mint az eredetileg saját Atlantisszal rendelkező árják leszármazottjaira, akik csak a mitikus szigetük elsüllyedése után mentek Indiába és Tibetbe, majd Németországba. A monológ csak egy pillanatra szakad meg, amikor a származása révén a régió történetét feltételezhetően jobban ismerő Joshi még a Németország szó elhangzása előtt egy pillanatra közbevág:

Én ezt máshogy tudom.

Majd észbe is kap, hogy „nem lehet bizonyítani, de kizárni sem” alapon akár lehet is benne valami, hogy a nácik így vélekedtek saját magukról, és inkább hagyja is tovább a vendégeit érvényesülni. A rejtélyek és a színvonal adott, már csak az Edda frontembere, Pataky Attila vagy a Fidesz ufóészlelő biztonságpolitikai szakértője és önkormányzati képviselő-jelöltje, Georg Spöttle hiányzik.