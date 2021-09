Nicki Minaj inkább kihagyta a Met-gálát, de nem akarja magát beoltatni

A koronavírus járvány miatt tavaly elmaradt a Met-gála és a hagyományosan májusban rendezett esemény idén szeptemberre tolódott. A résztvevők többsége viszont már nagyon készült az estre, de volt, akinek 2021-ben is kimaradt az életéből ez a program. Nicki Minaj például simán kihagyta a Metet, mert nem volt hajlandó a gála miatt beoltatni magát. A belépést ugyanis ehhez kötötték.

– írta tweetjében a rapper, aki az elmúlt másfél év eseményeinek a tükrében is úgy érzi, hogy a maszkviselés elegendő védelem a covid ellen.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️

