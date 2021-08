Megfélemlítés miatt perli Nicki Minajt és férjét egy 27 évvel ezelőtti nemi erőszak áldozata

Pert indított egy nő Nicki Minaj és férje, Kenneth Petty ellen, miután 1994-ben New Yorkban már nemi erőszakkal vádolta meg Pettyt. Jennifer Hough pénteken nyújtott be keresetet a New York-i kerületi bíróságon, és azt állítja, hogy Petty megfélemlítette és zaklatta őt, hogy ne beszéljen az esetről, miközben állítása szerint Minaj megfenyegette a felperest, hogy vonja vissza állítását, miszerint Petty megerőszakolta őt. A beadványban Hough a házaspárt tanú megfélemlítésével, érzelmi stressz okozásával, zaklatással, bántalmazással, testi sértéssel és szexuális zaklatással vádolja.

A Billboard által megszerzett kereset részletezi, hogy 1994. szeptember 16-án, amikor Hough és Petty mindketten 16 évesek voltak, és Queensben éltek, a férfi késsel fenyegetőzve megerőszakolta Hough-t. Pettyt még aznap letartóztatták, később pedig bűnösnek vallotta magát nemi erőszak kísérletében, és 18-tól 54 hónapig terjedő börtönbüntetésre ítélték. Ugyanő később egy másik, nem kapcsolódó ügyben emberölés vádjában is bűnösnek vallotta magát, tízéves büntetéséből hetet töltött rács mögött, és 2013-ban engedték feltételesen szabadon, de a törvény értelmében szexuális bűnözőként kellett regisztrálnia magát.

Hough azt állítja, 2018-tól kezdve megugrott az érdeklődés a személyazonossága iránt, miután Minaj nyilvános megjegyzéseket tett az üggyel kapcsolatban. Egy 2018-as Instagram-poszt alatt Minaj visszavágott azoknak, akik továbbra is kritizálták Petty bűnügyi múltját, egy rádióműsorban pedig azt mondta, hogy Hough tévesen vádolta meg nemi erőszakkal, és szerinte levélben vonta vissza a vallomását, amit Hough tagad. „De a fehérnek igaza van” – mondta Minaj később az epizódban, noha Hough-t a beadvány „kétrasszúként” írja le.

2020-ban, nem sokkal azután, hogy Petty-t letartóztatták, mert nem regisztráltatta magát szexuális bűnözőként, a kereset szerint Hough testvére félmillió dolláros ajánlatot kapott Minajtól, ha a felperes ír egy levelet, amelyben visszavonja a Petty alperes elleni nemi erőszakkal kapcsolatos állítását. Egy másik alkalommal Minaj Hough gyermekkori barátján keresztül további 20 000 dollárt ajánlott, és azt javasolta, hogy bónuszként születésnapi videókat küld a felperes lányának a 16. születésnapjára, ha aláírja az elkészített visszavont nyilatkozatot.

„A felperes 2020 májusa óta nem dolgozik a súlyos depresszió, a paranoia, az állandó költözködés, a zaklatás és a fenyegetések miatt, amelyeket az alperesek és társaik részéről kap. Jelenleg elszigetelten él a megtorlástól való félelmében” – áll a beadványban.