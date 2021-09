Videón, ahogy egy félkarú boltos karaterúgással hatástalanít egy vásárlót

A százforintos boltok brit megfelelőjének számító Poundland üzletlánc egyik dolgozóját lefilmezték, amint egy Karate kölyköt idéző rúgással és egy ketrecharcosokat idéző fojtással hatástalanít egy állítólagos bolti tolvajt egy dél-yorkshire-i üzletben történt verekedést követően – írja a Mirror.

Az eset múlt kedden történt egy sheffieldi boltban, és egy megdöbbent néző rögzítette.

A felvételen egy szürke tréningruhát viselő férfi látható az üzlet padlóján, körülötte több doboz nasival és a bolt több alkalmazottjával. Egyikük, a felvétel félkarú hőse a kapucnijánál fogva rángatja ki az üzlet elé, ahol rövid szóváltást követően a boltos végül egy mellkasra célzott rúgással és egy fojtásos földrevitellel hatástalanítja a vásárlót.

#IMJUSTSHEFF is now on Twitter! #Poundland in Sheffield Town yesterday 🤫 pic.twitter.com/wGp7flEUIz

