Demi Lovato túl van élete első szexjelenetének forgatásán

Demi Lovato sokat küzdött testképzavarával és habár még most sem tudja teljesen elfogadni magát, vannak kifejezetten jó napjai. Ezek közé tartozott az is, amikor egy intim jelenetet kellett eljátszania a kamerák előtt.

Fel kellett vennem ma egy szexjelenetet. Ez volt életemben az első. Egy kicsit szorongtam, de a stáb és a csapat annyira profi volt és olyan könnyű volt velük a munka, hogy azonnal megnyugodtam. Aztán arra gondoltam, hogy milyen büszke vagyok magamra, amiért képes vagyok annyira jól érezni magam a bőrömben, hogy meg tudom ezt csinálni. Elég ritkán mutattam meg korábban a karomat, most meg (igaz, mást se mutatok meg gyakran). Nem érzem mindig jól magam a bőrömben, de amikor igen és elég szexinek látom magam, hogy posztoljam is, akkor megteszem. Fontos, hogy a kis győzelmeket is megünnepeljük. Hurrá a random magabiztosságnak és hurrá a kínos szexnek