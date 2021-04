Több mint százszor cenzúráztak egy angol focimeccset Iránban, a női partjelző miatt

Érdekes lehetett végignézni a Manchester United és a Tottenham Hotpurs közötti mérkőzést Iránban, ahol az angol focimeccset közvetítő állami televízió több mint száz alkalommal londoni utcaképeket kezdett el mutatni az összecsapás helyett. Az indok: az egyik partjelző Sian Massey-Ellis volt.

Egy nő, rövidnadrágban, ami láttatni engedte a térdét, sőt, még a haja is látszott, mert nem volt rajta az iszlám köztársaságban kötelező fejkendő. Ez pedig nem megengedett Iránban.

Censorship in Iran: business as usual!

This is not a joke. Iranian state TV cuts off parts of a football match more than 100 times because the assistant referee was a woman wearing shorts.

An article by @vahid_yucesoy.https://t.co/H116y2t8oH

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) April 13, 2021