„Anya, nagyon szeretlek. Vidd el a cuccaimat a 16. emeletről” – ezt írta a lány, majd leugrott

2021 eleje óta öt orosz anime-rajongó fiatal lett öngyilkos.

Szentpéterváron idén február 20-án a reggeli órákban egy tizennégy éves lány holttestére bukkantak. A házuk 16. emeleti közös erkélyéről vetette le magát. A kiválóan rajzoló tinédzser az utóbbi két évben szeretett bele a japán anime-sorozatokba.

Ő volt ebben az évben a tizedik orosz anime-rajongó, aki öngyilkosságot kísérelt meg. Öten közülük már nem élnek. A Moszkvában, Szentpéterváron, Szamarában és másutt történt tragikus esetekben van egy közös pont: mindegyik gyerek a Death Note – A halállista című manga/anime kedvelője volt.

Ha felírnak, véged van

A Death Note Óba Cugumi mangasorozata, amelyből kultikus animeszéria született. A sorozat főhőse Jagami Light, egy kiemelkedően intelligens középiskolás diák, akinek birtokába kerül egy természetfeletti erővel rendelkező füzet, a Halállista. A füzetet a Ryuk nevű unatkozó halálisten dobja le a földi világba, hogy aztán megfigyelje, milyen eseményekhez vezet a megtalálása. A Halállistát megtaláló diák rájön, hogy gyilkos eszközre bukkant:

akinek beírják a nevét a füzetbe, meghal.

Jagami a jegyzetfüzetet használva önbíráskodásba kezd – olyan világot akar megteremteni (és uralni), amelyben nem létezik a gonosz: beírja a bűncselekmények elkövetőinek a nevét a füzetbe, és a „probléma” másnapra megoldva, ugyanis a bűnöző meghal. A Roboraptor témában írt cikkét idézzük:

Yagami Light önkényes ítélkezésre adja a fejét. Bírósággá, esküdtszékké és végrehajtóvá válik egy tollal, egy füzettel és jó adag beteg lángelmével felvértezve. A Death Note-ban az az egyik legjobb dolog, hogy miközben a halálbüntetés témakörét több oldalról is körbejárja, és rendkívül hatásos képet fest, nem mond ki radikális ítéletet. Inkább csak megkérdezi: mégis kinek van joga elvenni egy ember életét? Egy másik embernek? Vagy kizárólag istennek?

Ablakokból kizuhant gyerekek

De térjünk vissza Oroszországba. Az első eset január 12-én történt: Szentpéterváron egy hatodikos fiú zuhant ki az iskola ablakából, a harmadik emeletről. A szemtanúk elmondása szerint a Death Note egyik jelenetét próbálta meg utánozni, úgy is öltözött fel aznap, mint Jagami Light: fehér ing és piros nyakkendő volt rajta. Az intenzív osztályra került.

Február 9-én Szamarában két hatodikos lány ugrott ki egymás után egy sokemeletes épület ablakából. Mindketten a helyszínen meghaltak. Előtte sms-ben búcsúztak el a szüleiktől. Egyikük azt írta:

Anya, nagyon szeretlek. Vidd el a cuccaimat a 16. emeletről.

Mindkét lány normális családi háttérrel rendelkezett, kitűnő tanulók voltak. Az iskolai kamerák felvételei alapján napközben, az órák között jókedvűeknek tűntek. Aztán tanítás után elmentek egyikük lakására, és megölték magukat. A nyomozók az áldozatok számítógépeit átvizsgálva kiderítették, hogy a lányok nem sokkal a haláluk előtt Death Note-ot néztek.

Egy nappal később, február 10-én Moszkvában meghalt egy tizenegy éves lány, miután kiugrott a sokemeletes épületben levő lakásuk ablakán. A Life.ru-nak a gyermek anyja elmondta, hogy a tragédia előtt összevesztek, mert a nő megtalálta a lány gépén az internetes előzmények között a Death Note-ot. A lány jómódú családból származott, osztálytársai szerint barátságos, konfliktuskerülő volt.

A következő napon, február 11-én három 13 éves diák kísérelt meg csoportos öngyilkosságot egy moszkvai lakásban. Egy szomszéd, miután észrevette, hogy az egyik fiatal fura állapotban ment ki az erkélyre, értesítette a rendőrséget, és így a lányok megúszták annyival, hogy intenzív osztályra kerültek.

Február 14-én Kolpino városában egy tízéves lány holttestére bukkantak egy játszótéren, két órával azután, hogy – félmeztelenül – elindult otthonról. A lány öngyilkos lett. A tragédiát semmilyen családi veszekedés, vita nem előzte meg. A nyomozók megállapították, hogy a tinédzser érdeklődött a japán kultúra iránt – ami egész pontosan azt jelenti, hogy a Death Note rajongója volt.

Moszkvában február 16-án egy tizennégy éves lány kiesett a 12. emeletről. Egy, az utcán parkoló autó tetejére zuhant, így a csodával határos módon túlélte. A tinédzser anime-rajongó volt, anyja azt állítja, többször is próbálta őt lebeszélni a filmek nézéséről, de a lány állította, hogy azokban nincs semmi félelmetes.

Füzetek, nevekkel

A Death Note nem az idén verte ki a biztosítékot Oroszországban. A korábbi években nem kevés szülő rémült meg, amikor gyermeküknél olyan füzeteket találtak, amikben – az anime mintájára – saját halállistát vezettek: tanáraik, osztálytársaik, néha testvéreik nevét írták a lapokra. Az első orosz gyanús haláleset 2013-ban történt: egy tizenöt éves jekatyerinburgi lány öngyilkos lett, a szobájában a Death Note manga néhány kötetét találták meg, a nyomozás során azonban nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a manga-rajongásnak köze volt a diák halálához.

Egy bírósági szakértőként dolgozó orosz pszichológus szerint a Death Note veszélye abban rejlik, hogy a főhős Japán legjobb tanulója, egy rendőr gyereke – aki akár példakép is lehet az olvasóknak, nézőknek. Csakhogy a bűnt üldöző főszereplő sorra végzi ki hidegvérrel az általa kiválasztott embereket. A szakértő szerint az is komoly probléma, hogy a sorozat közel hozza a fiatal rajongókat a halál tematikájához, és ez különösen nagy veszélyt jelent a mangát olvasó vagy animét néző, mentális-pszichés zavarokkal rendelkező fiatalokra nézve.

Betiltva

Január 20-án egy szentpétervári kerületi bíróságon megszületett az ítélet: betiltották a Death Note-ot – ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a site-ról, amely elérhetővé tette a sorozat epizódjait, el kellett távolítani a szériát. Az indoklásban többi között az szerepelt, hogy a rajzfilm jeleneteinek egy része a fizikai és/vagy lelki erőszakot propagálja, és „nem hagyományos szexuális viszonyokat” ábrázol, emellett az emberek halálának naturalista ábrázolása is problémás.

Aztán egyre több anime került tiltólistára az országban: februárban további négy, a YummyAnime site felületén (korábban) elérhető rajzfilmet szedettek le, márciusban három anime és egy manga törléséről hoztak döntést.

Persze ahogy az erőszakos videójátékok rajongói által elkövetett gyilkosságoknál sem feltétlenül érdemes ok-okozati összefüggést keresni, úgy ebben az esetben sem célszerű a képregényeket és a rajzfilmeket okolni, hiszen az anime önmagában nem vált ki öngyilkossági hajlamot. A gazeta.ru-nak Inna Popova klinikai pszichológus például így nyilatkozott:

A rajzfilmek, amelyekben a halálról, mint valami pozitív dologról esik szó, nem buzdítanak öngyilkosságra. Ha ilyen eset történik, az azt jelenti, a gyermeknek lelkileg diszkomfort érzése volt abban a környezetben, ahol élt.

Popova szerint a legfontosabb, hogy a szülők őszintén beszélgessenek el a gyerekükkel: semmi esetre se szidják le vagy gúnyolják ki őket, amikor a problémáikról számolnak be, hiszen ami a felnőtt számára banális apróságnak tűnhet, az lehet, hogy súlyos gond a gyerek életében. Ha a szülők nyíltan, nem erőszakosan, őszintén érdeklődnek, a gyerek maga is szívesebben beavatja majd őket a problémáiba.

Hasonlóan vélekedik egy gyermeköngyilkosságokkal foglalkozó szakértő, Larisza Kirilenko is, aki a news.ru-nak elmondta: leginkább az otthoni vagy iskolai problémákkal küzdő gyerekek vannak kitéve a veszélyeknek. Az esetükben az okozhat problémát, hogy beleélik magukat a rajzfilmhősök szerepébe, miközben a kisebb gyerekek még nincsenek tisztában a halál visszafordíthatatlanságával. Kirilenko szerint elegendő néhány konzultáció egy szakemberrel, hogy a gyerekek ilyen irányú gondolatait tisztázzák, és megelőzzék a bajt – de olykor az is elég, ha a szülő átbeszéli velük ezeket a dolgokat.

Mangagyilkosság

A Death Note-ról szóló Wikipedia-szócikkből kiderül, hogy a halállistás manga/anime számlájára nem csak Oroszországban írtak durva eseteket: 2005-ben Kínában, azon belül is Senjangban betiltották a sorozat kiadását, miután a diákoknál a sorozatban látható Halállistához hasonlító jegyzetfüzeteket találtak, amelyekbe a tanulók ismerőseik, ellenségeik és tanáraik neveit írták be, a tilalmat később más kínai városokban is érvénybe léptették.

2007 novemberében a virginiai Richmond Franklin Katonai Akadémián felfüggesztettek egy diákot, miután megtalálták nála a sorozatbeli Halállista egyik utánzatát, melybe több diáktársa nevét is feljegyezte, 2008-ban egy észak-karolinai középiskolában tanuló diáktól is elkoboztak egy ilyen listát. A füzetben a tanuló hét diáktársának neve volt olvasható. Később Alabamában, Washingtonban is törtek ki hasonló botrányok. A legdurvább eset azonban a Wikipédia szerint Belgiumban történt:

2007. szeptember 28-án egy azonosítatlan fehér férfi maradványai mellett két cetlit találtak, amelyen a »Watashi wa Kira dess« (helyesen »Watashi wa Kira desu«, magyaros átírásban »Vatasi va Kira deszu«, vagyis »én vagyok Kira«) üzenet állt. A bűncselekmény Belgiumban mangamoord azaz mangagyilkosság néven vált ismertté.

Nem mese. Pszichothriller

Tényleg annyira erőszakos a Death Note, mint ahogy az orosz bíróságok állítják? Valóban veszélyes lehet a gyerekekre? Hári Dániel bloggert, a sorozat egyik legnagyobb hazai rajongóját kérdeztük.

A Death Note az egyik legjobb dolog, ami az elmúlt húsz évben történt a popkultúrában

– mondja a blogger, aki több mint tíz éve látta először a magyar premiert, és azóta is többször végig nézte a sorozatot. Hári szerint, ha fizikai erőszak nem is jellemző a Death Note-ra, azért érzelmi feszültség bőven van benne. Sok ponton nagyon nyomasztó a történet, megterhelő témákat vet fel, de fizikai erőszak kevés van benne, igaz, „a finálé eléggé véres, de ez egy tipikus animés vonás, hogy kicsit túltolják az akciójeleneteket”.

A blogger szerint ez esetben is felmerül a tipikus probléma, hogy sokan egyenlőségjelet tesznek a gyerekmese és az animáció között.

Pedig lehet egy mese élőszereplős is, mint mondjuk A Gyűrűk ura, és lehet egy felnőtteknek szóló thriller is animált, mint például a klasszikus animék: az Akira, a Páncélba zárt szellem, Satoshi Kon filmjei vagy az Attack on Titan. Attól, hogy egy film animációs műfajban készül el, még egyáltalán nem biztos, hogy gyerekeknek való – így a Death Note sem az.

Szerinte a szülők – vagy akár a tanárok – felelőssége észrevenni, hogy az animációs filmek, és főleg az animék nagy része nem kiskorúaknak szóló tartalom. A gyerekeket nevelő szülőknek kell, hogy legyen egy olyan fajta médiatudatossága, hogy tudják, a gyerekük az adott életkorban, érzelmi-gondolati érettségi szinten milyen tartalmakat fogyaszthat. A Death Note az Animaxon is 18-as karikával ment, hiszen egy komoly pszichológiai thriller, ami egyáltalán nem való kiskorú nézőknek.