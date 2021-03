A népszerű fiatal japán motoros csajról kiderült, hogy valójában egy ötvenéves férfi

Nagy meglepetés érte annak a fiatal, és persze gyönyörű japán motoros nőnek a rajongóit, akik a Twitteren követték a vagány csaj kalandjait, aki rendszeresen posztolt fotókat magáról és persze a motorjáról.

Az @azusagakuyuki Twitter-oldalon látható nőről ugyanis egy japán televíziós műsorban kiderítették, hogy valójában egy ötvenéves férfi az.

ちょー気持ちいいお天気なので お仕事午前中で終了

おバイクしてます(*^^*)

金砂郷の山の中

ようやく春が来ました

ヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪ pic.twitter.com/rCt7LaDLbi — 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) March 10, 2021

Az NTV japán televízió népszerű hétfő esti show-műsora, a Getsuyo Kara Yofukashi stábja azután kereste fel a motorost, hogy a Twitteren többen is gyanakodni kezdtek, hogy a fényképeken látható nő talán nem is az, akinek mondja magát.

Egyesek szerint testalkata nem volt elég törékeny, és nem illeszkedett az archoz, kezei is gyanúsan férfias volt, majd egy fényképen, egy motor visszapillantó tükrében mintha egy férfi arca jelent volna meg.

Amikor a tévéműsor készítői végül találkoztak a motoros csajjal, amikor levette a bukósisakját, egy ötvenéves férfi jelent meg, aki beismerte, hogy bizony ő motoros lány.

Mint kiderült, a férfi úgy gondolta, hogy többen fogják nézni a motorokról készült fotókat, ha nem ő, hanem egy fiatal nő van a képeken, és igaza is lett. A férfi elmondta, hogy egy okostelefonos applikáció segítségével változtatta meg nőire az arcát, és be is mutatta a stábnak, hogy az hogyan működik.

Ugyanakkor a leleplezés hatására nem kezdték el otthagyni követői a „motoros lányt”. Sőt, követőinek száma több ezerrel nőtt a műsor után.