Covid: megtiltják a sikoltozást a kaliforniai vidámparkokban

Szép csendben kell végigülni hullámvasutas izgalmakat.

Április elsején várhatóan újra megnyithatnak Kalifornia híres vidámparkjai, de a koronavírus-járvány miatt egészen különös hangulatban – írta a helyi sajtó. A vidámparkokat tömörítő CAPA érdekvédelmi szervezet ajánlása szerint ugyanis a látogatók nem csinálhatnak egy olyan dolgot, ami egyet jelent a vidámparkos élménnyel: sikoltozni, kiáltani és üvölteni.

Azt is lehet tudni, hogy ez hogyan nézne ki. Japánban már tavaly nyáron is a csendes hullámvasutazásra bíztatták az embereket, és az egyik leghíresebb japán vidámpark, a Fuji-Q Highland még egy YouTube-videót is készített ennek népszerűsítésére, amiben a park két vezetője mutatta meg, milyen élmény faarccal végigülni a hullámvasutat.