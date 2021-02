Justin Timberlake bocsánatot kért Britney Spearstől és Janet Jacksontól

Sajnálja, ahogy a kétezres évek elején bánt velük.

Justin Timberlake Instagramon publikált levél formájában kért nyilvánosan bocsánatot Britney Spearstől és Janet Jacksontól. A levél apropója a The New York Times dokumentumfilmje, a Framing Britney Spears, amiben amellett, hogy közelebbről megvizsgálták az énekes gyámsági ügyét, arról is beszámoltak, hogy a kétezres évek elején a zeneipar mennyire tárgyiasította és megalázta a nőket. Itt jön képbe Justin Timberlake, akire Spears egykori barátjaként a dokumentumfilm rávilágított, hogy jelentős része volt a problémának megnyilvánulásai miatt., mivel számos alkalommal húzott ebből hasznot.

Janet Jackson karrierjében is problémákat okozott az, ahogyan utólag kezelte, hogy lerántotta róla a fellépőruhájának egy részét, ami pont a mellét takarta. A doku megjelenése után egyre többen szólaltak fel Timberlake ellen, aki úgy érezte, most meg kell szólalnia az ügyben.